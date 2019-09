Odbojkarska evforija: kako najceneje do Pariza?

Slovenski odbojkarji so z zmago proti Poljakom in uvrstitvijo v finale evropskega prvenstva zaključili nastope v Stožicah. Preverili smo, kako najceneje do Pariza, kjer bo v nedeljo finale.

Naslednje pomembno vprašanje za navijače slovenske odbojkarske reprezentance je, kako najugodneje priti na prizorišče finalne tekme v Parizu.

Do zdaj so bile neosvojljiva trdnjava slovenskih odbojkarjev Stožice, kjer so navijači predvsem v četrtfinalu proti Rusom in v polfinalu proti Poljakom pripravili peklensko vzdušje in bili sedmi igralec izbrane vrste.

Zdaj najzvestejši podporniki iščejo različne povezave do Pariza, kjer bo četa Alberta Giulianija igrala za naslov evropskih prvakov.

Letalo

Med letalskimi prevozi je najcenejša pot iz Benetk z odhodom v soboto in vrnitvijo v ponedeljek. Letalska vozovnica stane 225 evrov (ob objavi članka). Let traja slabi dve uri.

Nekoliko dražja je letalska vozovnica z odhodom iz Zagreba, ki pride 318 evrov.

Do začetka aktualnega tedna je v Pariz z Brnika letela tudi Adria, ki pa je od torka, z izjemo poletov v Frankfurt, prizemljila vsa svoja letala.

Avtobus

Ena od možnosti je tudi potovanje z avtobusom. FlixBus iz Ljubljane do Pariza stane v eno smer slabih 60 evrov, povratna vozovnica pa 108 evrov. Vožnja v eno smer traja nekaj več kot 18 ur.

Avto

Hitrejša od avtobusne je vožnja z avtom, ki do glavnega francoskega mesta traja okrog 12 ur, strošek pa je zelo podoben ceni avtobusa. Strošek za gorivo in vse cestnine stane okrog 160 evrov.

