Selektor ostal brez glasu, Kovačič: Poljaki, nas boste še podcenjevali?

Po evropskih prvakih so v Stožicah padli še svetovni prvaki Poljaki. Slovenski selektor Alberto Giuliani je med tekmo ostal brez glasu, zato smo novinarji po koncu tekme ostali brez njegove izjave, zato pa je pred mikrofon stopil eden izmed slovenskih junakov Jani Kovačič, ki je po uvrstitvi v finale nekaj puščic usmeril proti Poljakom, ki so pred tekmo pokali od samozavesti. Praktično ni bilo intervjuja, v kateri niso napovedovali zmage, a izkazalo se je, da so delali račun brez slovenskega krčmarja.

"Poljaki nas podcenjujejo že leta 2015. Mislijo, da so boljši, a smo jih že zadnjih treh prvenstvih vrgli ven in pokazali, da se nimo več kaj pogovarjat. Res je, tisto tekmo pred tedni v Krakowu smo izgubili, a sem že večkrat rekel, če ne bi bilo treba zmagati s 3:0 v nizih, bi bilo vse drugače," jih je po veliki zmagi malce napel Poljakom Kovačič.

Edina slaba stvar te zmage nad Poljaki, da je bila to zadnja tekma v Stožicah. "Res je velika škoda, da se ne igra pred temi krasnimi navijači, ki so nas spet popeljali prek 100-odstotkov, a ne glede to, že nekaj dni vemo, da gremo v Pariz. Ne glede na to, ali bi zmagali ali ne, a sami smo vedeli, da bomo v francoski prestolnici igrali za zlato odličje."

Želja za finale? "Nima veze, kdo bo, ali Francozi ali Srbi. Mogoče bi sam osebno raje odigral balkanski derbi."

