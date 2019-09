Še ena pravljična predstava sijajnih Slovencev, tokrat za finale

Slovenski odbojkarji so v navijaškem kotlu Stožic na kolena spravili še svetovnem prvake Poljake in zdaj potujejo v Pariz po evropsko zlato.

Slovenski odbojkarji so v navijaškem kotlu Stožic na kolena spravili še svetovnem prvake Poljake in zdaj potujejo v Pariz po evropsko zlato. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v nedeljo v Parizu igrala za zlato. Zadnja tekma slovenskega dela evropskega prvenstva je postregla z novim odbojkarskim spektaklom, po katerem so Slovenci ponovili dosežek iz leta 2015 in se uvrstili v finale. V nedeljo v Parizu pa lahko presežejo srebro izpred štirih let.

Teoretična prednost Poljakom

Teorija pred tekmo je dajala prednost svetovnim prvakom Poljakom. Ti so se v predtekmovanju sprehodili mimo tekmecev, bili so tako premočni, da so na vseh tekmah skupaj oddali le en niz. V izločilnih bojih so s 3:0 zmleli še Španijo in Nemčijo.

Toda Slovenci, ki so imeli na EP nekaj več nihanj, a tudi izvrstno popotnico, ko so izločili branilce naslova Ruse, so se lahko zanašali na dobro tradicijo zadnjih let. Slovenci so Poljake na EP premagali tudi pred štirimi leti na poti do naslova evropskih podprvakov, nazadnje pa pred dvema letoma na njihovem terenu.

Fotogalerija s polfinala (foto: Matic Klanšek Velej in Grega Valančič/Sportida):

Tako kot je padla favorizirana Rusija, je danes v Stožicah, ki so bile na zadnji slovenski tekmi na EP tokrat vso tekmo sedmi igralec, padla tudi Poljska in slovenski odbojkarji so poskrbeli za norišnico v Ljubljani in po vsej državi.

Brez Ropreta

Slovenci na današnji tekmi niso mogli računati na Gregorja Ropreta, ki je moral v noči pred tekmo na operacijo slepiča, je pa spodbujal soigralce v dvorani.

V začetno postavo je selektor Alberto Giuliani postavil Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Mitjo Gasparinija, Dejana Vinčića, Tineta Urnauta in Klemna Čebulja. Začetek niza sicer ni bil po domačih željah, Slovenci so se hitro znašli v zaostanku, nekaj napak, strašen servis Wilfreda Leona in poljski blok so prinesli prednost 7:3.

Po Giulianijevem odmoru so se stvari popravile, Slovenci so se približali, ko pa je bil na servisu Urnaut, so Slovenci dobili tri točke in izenačenje na 9:9. Slovenci so nato dvakrat zaporedoma žogo v servisu poslali v out, a ostali dovolj blizu, da je niz ostal napet.

Ko je bil spet na servisu Urnaut, je znižal na 16:17, toda Poljska je ostala pred Slovenijo. A ko so pri 18:20 Slovenci dosegli točko, po kateri so Poljaki neuspešno zahtevali četrto podajo, se je potek niza obrnil. Čebulj je izenačil na 20:20, pokazalo se je, da tudi Leon lahko pošlje žogo v mrežo, Čebulj je nato poskrbel za zaključno žogo Slovenije, slovenski blok pa priložnost spremenil v dobljen prvi niz s 25:23.

Drugi niz svetovnim prvakom

Na začetku drugega je bila slika obrnjena, bolje so startali Slovenci, po uspešnem napadu Čebulja je bilo 6:3. A tudi Poljaki so se hitro vrnili, izenačili na 7:7, po asu Kozamernika, slabem servisu Poljakov in uspešnem napadu Tončka Šterna pa je bila Slovenija spet v vodstvu (12:10). Minimalno prednost točke ali dveh so Slovenci ob izjemno borbeni igri in izjemno glasni podpori v Stožicah zadržali do 17. točke, ko je spet Leon poskrbel za izenačenje.

A Slovencev to ni zmedlo. Točka po servisu Pajenka in neuspešen blok Poljakov so spet povedli Slovenijo do +2, Leon s servisom in potem blok pa sta spet prinesla izenačenje na 19. točki. Končnica je bila izjemno napeta, po točki Čebulja pa je Slovenija že vodila s 23:21. Michal Kubiak je izenačil na 23:23, a žogo nato poslal v mrežo

Srečnega razpleta pa ni bilo, Mateusz Bieniek je ubranil zaključno žogo, dosegel zadnji poljski točki v nizu in skupno izenačil na 1:1.

Slovenci zavladali in obnoreli Stožice

Začetno vostvo Poljske v tretjem nizu ni zdržalo dolgo, blok Urnauta in uspešen napad po servisu Vinčića sta pri 8:6 gostujočega stratega Vitala Heynena že prisilila v odmor. Ni pomagal, Slovenci so se razleteli po igrišču, v bloku pa si priigrali dve pomembni točki in pri vodstvu 12:8 je Poljska zahtevala še en odmor.

Točke Čebulja in izvrsten blok Slovenije sta prinesla že vodstvo s 16:11, toda Poljska se še ni predala. Prišla je na 16:18 in takrat je po odmoru posegel še Giuliani. Spet se je obetala tesna končnica, v kateri pa so po asu Tončka Šterna domači že vodili z 21:17. Poljaki so še enkrat zapretili in prišli na 21:23. Po udarcu Leona so že slavili njegov as, a so domači vložili "challenge", posnetek je pokazal, da je bila žoga zunaj igrišča, vodstva 24:22 pa Slovenija ni izpustila in povedla z 2:1.

Potek tekme je pokazal, kakšen bo naslednji niz. Ob izjemni borbi si nobena od ekip ni priigrala večje prednosti. Morda točko, dve, v prednosti so bili Poljaki, toda Slovenci so bili blizu in jih uspešno lovili. Gledalce sta na noge spravila Urnaut in Vinčić z asoma, Slovenci so Poljake ujeli na 16:16, 20:20 in 21:21.

Tam jih ni moglo nič več ustaviti. Niti Leon, ki je prej še držal Poljake nad vodo, ni mogel sam ustaviti Slovenije in njenih navijačev, ki so se glasno razveselili izjemnega uspeha in na koncu skupaj z njimi vzklikali: Gremo v Pariz! Po zlato medaljo ...

Slovenija : Poljska 3:1 (23, -24, 22, 23) Dvorana Stožice, gledalcev 11.225, sodnika: Rajković (Hrvaška), Zulfugarov (Uzbekistan). Slovenija: T. Štern 14, Pajenk 6, Kozamernik 10, Šket, Gasparini 2, Vinčić 1, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Urnaut 18, Čebulj 15. Poljska: Nowakowski 2, Muzaj 3, Konarski 9, Komenda, Szalpuk, Leon 22, Wojtaszek, Drzyzga 3, Kubiak 14, Sliwka 3, Kochanowski, Zatorski, Bieniek 8, Klos 1.

