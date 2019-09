Poljski selektor po šoku proti Sloveniji: Bronasta medalja? To je sranje.

Senzacija drugi del. Slovenski odbojkarji so po evropskih na kolena položili še svetovne prvake in se uvrstili v veliki finale evropskega prvenstva. Poljski selektor Vital Heynen se je nenhno vračal na dogodke, ki so se zgodili v prvem nizu. Prišli so po zlato, zdaj jih čaka boj za bronasto odličje.

Ko so Poljaki v prvem nizu povedli z 9:4, je bilo videti, da bodo v hitrem ritmu skušali priti do prednosti z 1:0.

A so se slovenski odbojkarji na krilih navijačev, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano v Stožicah, vrnili v igro in to je poljski selektor Vital Heynen po nepričakovanem porazu najbolj obžaloval.

Fotogalerija po uvrstitvi Slovenije v finale evropskega prvenstva

1 / 31 2 / 31 3 / 31 4 / 31 5 / 31 6 / 31 7 / 31 8 / 31 9 / 31 10 / 31 11 / 31 12 / 31 13 / 31 14 / 31 15 / 31 16 / 31 17 / 31 18 / 31 19 / 31 20 / 31 21 / 31 22 / 31 23 / 31 24 / 31 25 / 31 26 / 31 27 / 31 28 / 31 29 / 31 30 / 31 31 / 31

"Ko pustiš ekipi, da se priključi, dobiš novo tekmo. V ospredju smo bili, nato dovolili Sloveniji, da se je vrnila. Dali smo ji moč in dobili pravo borbo. Izgubili smo občutek tekme," je iskal razloge za padec.

Vračal se je nazaj v prvi niz, kjer je bil ključen trenutek

Izbranci Alberta Giulianija so zaigrali kot prerojeni in po dramatičnem boju dobili prvi set. Nič manj napeto ni bilo v preostalih, ko je bila z izjemo tretjega seta končna razlika vsega dve točki.

Slovenski odbojkarji so igrali kot v transu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V prvem setu naredili napako, ker smo zapravili prednost," se je belgijski strokovnjak na klopi Poljske še naprej vračal na trenutek, kjer se je tehtnica krepko nagnila na slovensko stran. Pa čeprav so njegovi odbojkarji drugi niz dobili.

Nato je spet zagospodarila na igrišču dvorane v Stožicah slovenska četa. Kapetan Tine Urnaut in soigralci so leteli na krilih navijačev in se v četrtem nizu veselili vnovičnega izjemnega dosežka.

"Prišli smo po zlato, ne bron"

Z zmago s 3:1 so se uvrstili v veliki finale, v katerem se bodo v nedeljo pomerili proti Franciji ali Srbiji. Že zdaj je jasno, da bo v Pariz potovalo veliko število slovenskih navijačev. "Slovenci so opravili boljše delo od nas. Nismo bili dovolj dobri. Majhne stvari so odločile," je dejal Heynen.

V poljskem taboru so bili pred tekmo v en glas prepričani, da jim ne more nobena ovira prekrižati poti do finala. A so očitno podcenjevali slovenske igralce, ki bodo v nedeljo lahko nadgradili srebrno medaljo iz leta 2015.

Razočaranje je v poljskem taboru veliko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Poljakom ostaja boj za bronasto medaljo, s katero pa ne bodo zadovoljni: "Prišli smo po zlato. Nimam pojma, kdaj bo sploh tekma za tretje mesto. Nismo zmagali, analizirati moramo. Nihče ne more biti zadovoljen. Nihče ne more govoriti o bronasti medalji. To je sranje. Vsaka ekipa enkrat izgubi. To je del športa. Nihče na zmaga vedno. Slovenija je igrala bolje," je še dejal Belgijec, ki se je pred tekmo nekoliko podcenjevalno spraševal, ali je Slovenija sploh prava ekipa za uvrstitev v finale.

V četrtek je v Ljubljani dobil odgovor. Vsa Slovenija pa bo v nedeljo zgodaj zvečer, tekma se bo začela ob 17.30, dobila še zadnji odgovor. Vprašanje je namreč, s kakšno medaljo okoli vratu bodo v domovino pripotovali naši odbojkarji. Z zlato ali srebrno?