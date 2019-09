Osvojil kolajno in odgovoril selektorju Poljakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Mislim, da se je na igrišču videlo, kakšna ekipa smo in kam spadamo. Prav veliko več ni treba komentirati," je po napredovanju v finale evropskega odbojkarskega prvenstva in zagotovljeni kolajni Tonček Štern odgovoril poljskemu selektorju Vitalu Heynesu. Ta je dan pred polfinalom dejal, da ne ve, ali ima Slovenija ekipo za finale. V četrtek mu je s soigralci to dokazal na terenu - Poljsko so izločili s 3:1 -, v nedeljo želi izjemnemu prvenstvu postaviti piko na i.

Vso tekmo na visoki ravni

Giulianijev četrtkov adut s klopi, ki je zamenjal najizkušenejšega Mitjo Gasparinija in se na koncu ustavil pri 14 točkah, je bil s prikazanim razumljivo zadovoljen: "Zdi se mi, da smo vso tekmo držali ritem na zelo visoki ravni, nismo delali veliko napak, pritiskali smo z vseh strani. Menim, da smo zasluženo zmagali. Drugi niz smo sicer izgubili, a že tretjega začeli spet bolje in tekmo mirno pripeljali do konca."

Navijačem se bodo zahvalili z zlatom "Če ne drugega, bomo pa mi prinesli zlato kolajno v Slovenijo in se z njo oddolžili vsem navijačem, ki so nas prišli podpret." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Neopisljivo. Pred takšnim občinstvom, kot je bilo danes in kar čez vso prvenstvo, je fenomenalno igrati. Sem brez besed. Že ko zaslišiš himno, ti gredo kocine pokonci. Vsa čast gledalcem. Vemo, da bo Stožice težko prenesti v Pariz. Če ne drugega, bomo pa mi prinesli zlato kolajno v Slovenijo in se z njo oddolžili vsem navijačem, ki so nas prišli podpret," se je korektor zahvalil občinstvu, ki je do zadnjega kotička napolnilo Stožice.

Ustvarili so si veliko ime

Še tretjič zapored so Slovenci Poljake izločili na evropskem prvenstvu. Leta 2015 so bili boljši v četrtfinalu, leta 2017 v boju za četrtfinale, letos v polfinalu. Zdi se, kot bi bili zanje na prvenstvih stare celine zakleti.

"Pokazali smo, da smo ekipa, ki spada v sam vrh svetovne odbojke. Mislim, da nas nihče več ne more niti nas ne podcenjuje več." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Res je, da smo jih premagali že večkrat v podobnem položaju na evropskem prvenstvu. Pokazali smo, da smo ekipa, ki spada v sam vrh svetovne odbojke. Mislim, da nas nihče več ne more niti nas ne podcenjuje več. Ustvarili smo si veliko ime v svetu odbojke. To je po eni strani lažje, po drugi pa težje za nas. Zdaj se zagotovo vsi tekmeci bolje pripravijo na nas, kot so se prej, ne gredo več podcenjevalno v igro."

Nikogar se ne bojijo

Triindvajsetletnik bo s soigralci že danes odpotoval proti Parizu, kjer bodo finale odigrali v nedeljo ob 17.30. Nasproti jim bo stal zmagovalec drugega polfinala, v katerem se bosta zvečer pomerili Francija in Srbija. Če bi lahko izbiral, s kom bi se raje pomeril?

"Vseeno mi je. Ni se nam več treba nikogar bati. Če bomo igrali tako, kot smo igrali zadnji dve, tri tekme, se nimamo česa bati. Ne Francozov ne Srbov. A najprej se moramo fizično spočiti in se dobro, tudi mentalno, pripraviti. Če bomo odigrali, kot smo danes, bo dovolj za zlato," je odločen odbojkar, ki si bo v prihodnji sezoni kruh služil prav na Poljskem, in sicer pri klubu Chemik Bydgoszcz.