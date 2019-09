Poljaki bentili nad sodnikom, selektor nad prireditelji v Ljubljani

Poljaki, aktualni svetovni prvaki v odbojki, so v četrtek doživeli velik udarec. V polfinalu evropskega prvenstva so morali priznati premoč Sloveniji (1:3) in ostali brez načrtovanega nastopa v finalu. "Bili smo slabi. Zmaga Slovencev je zaslužena," je dejal kapetan Michal Kubiak, ki ni pozabil sporne odločitve hrvaškega sodnika Milana Rajkovića, selektorja Vitala Heynena pa je v slabo voljo spravila krajša izvedba poljske himne.

To je bila tekma, ki bo romala v zgodovino slovenskega športa kot ena najbolj čustvenih, saj je spravila na noge vseh dva milijona prebivalcev. Prepolna dvorana v Stožicah je spominjala na vrelišče sreče, Slovenija je uresničila velike sanje in si pred domačimi navijači zagotovila najmanj evropsko srebro, načrti Poljakov o tem, da bi se po svetovnem prestolu povzpeli še na prestol stare celine, pa so splavali po vodi.

Slovenci niso pokazali nič posebnega, a ...

Veliko veselje slovenskih odbojkarjev po izjemni zmagi nad svetovnimi prvaki Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Bili smo slabi. Slovenci niso pokazali nič posebnega, a so bili boljši od nas in zasluženo zmagali," je bil po tekmi samokritičen poljski kapetan Michal Kubiak. Pred srečanjem je bil zelo optimističen, na dvoboju pa ostal v treh nizih za malenkost prekratek, kar je jeziček na tehtnici prevesilo na stran srčnih gostiteljev. "Večino dvoboja nismo igrali dobro, a smo bili vseeno blizu tekmecu. Naredili smo preveč napak. Največ v napadu," je pojasnil novinar Polsat Sport Marcin Lepa.

Na Poljskem vlada prepričanje, da je njihova reprezentanca v četrtek odigrala najslabšo tekmo na evropskem prvenstvu. Na njihovo smolo ravno takrat, ko se je odločalo o potniku v finale. "Prvenstvo vseeno še ni končano. Medalja je vseeno medalja, vedno je bolje končati tekmovanje brez poraza," poskuša kapetan Kubiak motivirati javnost, da bo pomembna tudi sobotna tekma za tretje mesto, na kateri se bo Poljska za bron pomerila s slabšim iz današnjega polfinalnega para Francija – Srbija.

Fotogalerija s tekme Slovenija : Poljska, fotografa Matic Klanšek Velej in Grega Valančič/Sportida:

Poljaki so po bolečem porazu s Slovenijo seštevali napake in ugotovili, da jih je bilo odločno preveč za kaj drugega kot poraz. Devetnajst so jih storili pri servisu, začetnem udarcu, 18 v napadu, osemkrat pa so jim namero z blokom preprečili Slovenci. "To je brutalna statistika," je zapisal Marek Magiera, novinar Polsat Sport, in dodal: "Slovencem bi, ne glede na to, s kom se bodo pomerili v finalu, zaželel evropski naslov." Slovenijo je označil za črno mačko za poljske odbojkarje. Porazi Poljske na velikih tekmovanjih se namreč proti majhni slovanski državi na sončni strani Alp kar nizajo.

Do sporne točke so nadzorovali potek srečanja

Poljski mediji so po dvoboju opozarjali na sodniško napako, ki je po njihovem mnenju šla v prid Sloveniji. Foto: zajem zaslona Po dvoboju je bilo na Poljskem veliko govora tudi o sodniških odločitvah. Poražence uvodnega polfinala je zmotila zlasti tista pri rezultatu 20:17 za Poljsko v prvem nizu. Takrat sodniki niso opazili štirih dotikov slovenskih odbojkarjev, kar v svetu odbojke ni dovoljeno. Če bi jih, bi Poljaki povedli z 21:17 in si priigrali lepo prednost pred zaključkom uvodnega niza, tako pa je prednost po tem, ko je hrvaški sodnik Milan Rajković potrdil, da gre točka na slovensko stran, skopnela na +2 (20:18).

Nato je sledil veličasten preobrat gostiteljev, podprtih z evforičnim občinstvom. Prvi niz so dobili s 25:23. Slovenija si je s tem odprla vrata velikega podviga, zmage nad dvakratnimi svetovnimi prvaki in napredovanja v pariški finale.

"Po tisti napaki bi morali biti bolj odporni. Do takrat smo nadzorovali potek srečanja. Napaka sodnika je bila očitna. Morali bi voditi za štiri, a smo nato le za dve točki," je poljski kapetan očital svojim igralcem, da jih omenjena napaka ne bi smela tako zelo vreči iz tira. A jih je, porušila jim je ritem, kar so izbranci Alberta Giulianija s pridom izkoristili.

Peklensko navijaško ozračje v Stožicah po mnenju poljskega kapetana ni bilo krivo za poraz. "Navajeni smo igrati v takem vzdušju na domačih tekmah Poljske," je povedal Michal Kubiak. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Lahko še razmišljamo o tej sodniški napaki, a resnica je, da smo izgubili zato, ker smo igrali slabo," je po nepričakovanem porazu poudaril 31-letni Kubiak, izkušeni zvezdnik poljske odbojke, ki se je skupaj s selektorjem Vitalom Heynenom pritoževal nad omenjeno odločitvijo hrvaškega sodnika, a ostal brez želene videoanalize. Na koncu je ostal še brez želenega napredovanja v finale.