Selektor Poljakov: Ne vem, ali je Slovenija ekipa za finale

"Med turnirjem smo napredovali, a na pravo bitko še čakamo. Do zdaj smo igrali kar dobro, a naša pot je bila lažja kot slovenska, morda celo prelahka. Slovenija si je zaslužila polfinale, je ekipa za polfinale. Ali je ekipa za finale, pa ne vem," pred večernim polfinalom evropskega prvenstva v odbojki med Slovenijo in Poljsko pravi selektor slednje, Belgijec Vital Heynen.

Nabito polne Stožice bodo zvečer priča polfinalu evropskega prvenstva med Slovenijo in svetovno prvakinjo Poljsko, ki v Ljubljano prihaja kot favorit. Četa belgijskega trenerja Vitala Heynena, okrepljena z enim najboljših odbojkarjev na svetu Kubancem Wilfredom Leónom, je na letošnjem prvenstvu zmagala na vseh sedmih tekmah, še več, izgubila je le en niz, in sicer na prvi tekmi proti Estoniji, ko se je šele začela ogrevati.

"Da, nismo igrali tako slabo (smeh, op. a.). Opravili smo svoje delo, bili smo boljši od ekip, proti katerim smo igrali. Sodelovalo jih je 24, zdaj smo v polfinalu. V prvih tekmah smo igrali stabilno, verjamem pa, da lahko fantje igrajo še bolje. Veseli smo, da smo v polfinalu," je na druženju s sedmo silo po zadnjem treningu pred polfinalom dejali Heynen in priznal, da so imeli Slovenci precej težjo pot od njegove ekipe.

"Do zdaj smo igrali kar dobro, a naša pot je bila lažja kot slovenska, morda celo prelahka. Slovenci so imeli težje tekme, dvakrat z Rusi, z Bolgari …" Foto: CEV

Poljaki so tako v osmini finala izločili Špance, v četrtfinalu pa Nemce, na drugi strani so Slovenci ugnali Bolgare in branilce evropskega naslova Ruse. "Mentalno rastemo, vsaj upam, da je tako. Menim, da smo med turnirjem napredovali, a na pravo bitko še čakamo. Do zdaj smo igrali kar dobro, a naša pot je bila lažja kot slovenska, morda celo prelahka. Slovenci so imeli težje tekme, dvakrat z Rusi, z Bolgari …," pravi 50-letnik, ki napoveduje precej izenačeno srečanje.

Na vprašanje, kaj meni o slovenski ekipi, je razmišljal takole: "Slovenska ekipa nima veliko širine, ne morejo izbirati med 25 odbojkarji. Omejeni so morda na sedem, devet, deset igralcev, zato že dolgo igrajo v podobni šesterici. To je lahko prednost, lahko pa tudi slabost. Če enemu ali dvema ne gre najbolje, lahko hitro izgubiš na kakovosti. Na klopi nimajo povsem ustreznih menjav. A na tem prvenstvu jim je uspelo dokazati, da spadajo v evropski vrh. Zaslužili so si polfinale, so ekipa za polfinale. Ali so ekipa za finale, pa ne vem."

Na zadnjih dveh EP so jih zaustavili prav Slovenci Slovenci so na zadnjih dveh EP vselej izločili Poljake. Belgijec na njihovi klopi se ne želi ukvarjati z zgodovino. Foto: Sportida Reprezentanci sta se na zadnjih dveh evropskih prvenstvih srečali trikrat. Enkrat v skupinskem delu (poraz Slovenije z 1:3), dvakrat v izločilnih bojih, ko je bila obakrat uspešna Slovenija. Leta 2015 so jih Slovenci s 3:2 v nizih zaustavili v četrtfinalu, bolj boleč poraz pa so jim zadali leta 2017 v Krakowu, ko so jih brez izgubljenega niza izločili v boju za četrtfinale. Heynen takrat še ni bil del poljske zgodbe. Priključil se ji je februarja 2018 in od takrat Poljake proti Slovencem vodil na enem srečanju, in sicer to poletje, ko sta se reprezentanci udarili za olimpijsko vozovnico. Poljaki so takrat slavili s 3:1, a kdo ve, kako bi se tekma razpletla, če Slovenci ne bi imeli v mislih, da jim le zmaga s 3:0 prinaša olimpijsko vstopnico. "Enkrat sem igral proti Sloveniji in takrat smo zmagali. Ne želim se ukvarjati z zgodovino. Veste, Poljaki so večkrat rekli, da ne morejo premagati ZDA, pa so premagali Američane, da ne morejo prek Slovenije, pa so jo premagali letos … Nismo niti razmišljali, da bomo v polfinalu, pa smo tu. Preteklost moramo pustiti za seboj in misliti na prihodnost," opozarja Belgijec.

Če kdo, znajo Poljaki igrati odlično pred množico, ki jim ni naklonjena

Stožice bodo, podobno kot proti Rusom, pokale po šivih. Preostanek vstopnic so v sredo prodali v minuti in 58 sekundah. Poljaki so vajeni odličnega vzdušja, saj so nori na odbojko, a tokrat ne bodo v večini. Heynen se s tem ne obremenjuje in pravi, da če je kdo sposoben igrati pred občinstvom, ki je proti njemu, so to Poljaki.

Verjame, da se bodo njegovi varovanci dobro znašli pred množičnim občinstvom, v katerem bo precej Poljakov. Foto: CEV

"Vedno sem rad igral pred polnimi tribunami. Tudi lani smo v Italiji igrali pred 20 tisoč gledalci, ki so bili proti nam, pa smo odlično odigrali. Poljakom je všeč, da je na obračunih veliko ljudi. Seveda bi raje imel osem tisoč Poljakov na tekmi, kot je bilo na Nizozemskem. Je pa to vse skupaj dobro za odbojko. Veseli me, da so tudi Slovenci tako navdušeni nad tem športom."

Obračun med Slovenijo in Poljsko se bo v razprodanih Stožicah začel ob 20.30. Ne glede na razplet srečanja se bosta obe ekipi odpravili v Pariz in se tam borili za kolajno. Zmagovalec v nedeljo za zlato odličje, poraženec v soboto za bron.

