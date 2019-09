Rusija je pozabljena: Ničesar še nismo naredili

Po veličastni zmagi nad Rusijo so se slovenski odbojkarji uvrstili v polfinale evropskega prvenstva, kar je izjemen uspeh, sploh če vemo, kdo vse je že končal tekmovanje. A v slovenskem taboru se s tem dosežkom še niso zadovoljili, premostiti želijo tudi polfinalnega tekmeca, Poljsko. "Lepo je bilo po tisti zmagi nad Rusi, čestitke so deževale z vseh strani, a to je zdaj za nami. Zmago smo že pozabili, lahko nas kuje v zvezde, kdor želi, a mi se dobro zavedamo, da tista zmaga ne pomeni prav veliko. Ničesar še nismo naredili, dokler nečesa ne osvojimo, se nimamo o ničemer pogovarjati," samozavestno pove Jan Kozamernik, ki je lov za zlato medaljo napovedal že pred začetkom domačega prvenstva.

Uvrstitev v polfinale je bila še pred kratkim le utopična želja, ki je naši fantje niso nikoli dosegli, a v zadnjih letih, vse od tiste srebrne medalje leta 2015, so apetiti zrasli in želijo na vsakem velikem tekmovanju iti do konca.

"Definitivno je polfinale uspeh, a vsi vemo, kaj si res želimo. Če ne bi prišli do sem, bi to za nas pomenilo veliko razočaranje. Prepričan sem, da bomo tudi tekmo proti Poljakom odigrali tako, kot si želimo, in v Pariz šli z vstopnico za finalno srečanje," je nadaljeval odlični slovenski bloker, ki je na tem prvenstvu že imel težave s poškodbo, a ne gre dvomiti o tem, da ne bo zbral vseh moči.

Poljaki bodo morali dokazati, da so boljši na igrišču

Sloveniji na tem prvenstvu ni bilo prav nič olajšano. V skupini so imeli Rusijo, nato še v četrtfinalu, zdaj pa so v Stožice prišli še svetovni prvaki Poljaki.

"Veste, kako je, vsak dan se moraš dokazovati na igrišču, da si res najboljši, sicer zmage na preteklih turnirjih ne štejejo veliko. To smo pokazali tudi Rusom, da njihova zmaga izpred dveh let na Poljskem ne šteje prav nič, enako bodo morali dokazati tudi Poljaki, da so kralji sveta, a v Stožicah jim ne bo lahko. Prepričan sem, da bomo spet igrali kot v transu in pokazali, da smo tukaj mi gospodar," odločno napoveduje 23-letni Ljubljančan.

Glavna moč Poljakov ni Kubanec

Pri vprašanju o moči Poljakov, zanimivo, ni navedel Kubanca Wilfreda Leona, temveč nekaj drugega: "Leon je dober, a ne še tako, kot se od njega pričakuje. Najbolj so tečni pri tem, da ne delajo napak. Morali jim bomo kar najbolje preprečevati, da sploh napadajo, torej potrebujemo vrhunski začetni udarec in našo prepoznavno blok-obrambo, ki je trenutno ena od najboljših v

Evropi."

Poljaki na tem prvenstvu skoraj še niso imeli resne tekme in so se skoraj sprehodili do polfinala, a to Kozamernik bolj kot prednost vidi kot težavo za poljske odbojkarje. "Mi smo težke tekme že okusili, pritisk, ki pride z njimi. Oni tega na tem prvenstvu še niso srečali, izgubili so le en niz. Mogoče so bolj spočiti, a mi igramo doma. Mislim, da smo povsod v prednosti in boljši od njih," je še sklenil slovenski bloker, ki si kruh služi v Italiji.

Polfinalni obračun pred razprodanimi Stožicami med Slovenijo in Poljsko bo na sporedu v četrtek ob 20.30.

