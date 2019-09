Slovenci ustavili ruski stroj, Francozi razbili Italijo, Srbi hodili po robu

Slovenski odbojkarji so v polfinalu evropskega prvenstva! V ponedeljkovem četrtfinalnem dvoboju v Stožicah, kjer se je zbralo več kot 11 tisoč navijačev, so s 3:1 premagali branilko evropskega naslova Rusijo. V četrtkovem polfinalu se bodo za vstop v veliki finale, kjer so že bili leta 2015 v Sofiji, ob 20.30 udarili s Poljsko. V torek sta bila na sporedu še dva četrtfinalna dvoboja. V Antwerpnu so Srbi na začudenje vseh šele po petih nizih ugnali Ukrajince, medtem ko od težko pričakovane poslastice v Nantesu ni bilo nič. Gostitelji Francozi so ponižali Italijo in jo po treh nizih poslali domov.

Slovenski odbojkarji so proti Rusom začeli v standardni postavi Klemen Čebulj, Tine Urnaut, Alen Pajenk, Jan Koazmernik, Mitja Gasparini, Dejan Vinčić in Jani Kovačić tekmo odlično začeli. Zahvaljujoč odličnim servisom Čebulja, Kozamernika in Gasparinija so vodili praktično celoten niz in v končnico prišli s prednostjo dveh točk (21:19). Rusi, ki niso bili tako razpoloženi kot pred dnevi, se niso predali in pretili vse do zadnje točke, a Slovenci se pred razprodanimi Stožicami niso dali in s 25:23 povedli z 1:0.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Rusijo (foto: Matic Klanšek Velej / Sportida):

Na krilih dobljenega niza je četa Alberta Giulianija odlično začela tudi drugi niz, hitro povedla s 6:1 in prednost ohranjala ves niz. Tudi Rusi so imeli nekaj svetlih minut in se na sredini približali le na točko (15:16), a po izidu 19:20 so ponovno na sceno stopili domači odbojkarji, ki so z rezultatom 25:22 povedli že z 2:0. Prvo ime drugega niza je bil Čebulj, ki je vseh šest napadov pretopil v točko.

Pričakovano se izkušeni Rusi niso predali in v tretjem nizu hitro povedli. Najprej z 9:2, nato še 15:7 ter si priigrali prednost, ki je Slovenci kljub dobremu zaključku niza niso mogli več nadoknaditi. Giuliani je med nizom nekaj minut počitka namenil najbolj obremenjenim Čebulju, Gaspariniju in Vinčiću, kar je bila dobra napoved pred začetkom četrtega niza. V tretjem nizu se je pri Rusih odprlo Dmitriju Volkovu (8 točk), ki ga na začetku tekme ni bilo nikjer.

V četrtem nizu so Slovenci spet zaigrali z udarnimi možmi, in kot smo napovedali, spet zaigrali na vso moč. Rusi jih niso mogli dohajati in na koncu z 1:3 v nizih predali orožje. Branilci naslova se poslavljajo, Slovenija pa se bo borila za odličja!

Rusija : Slovenija 1:3 (-23, -22, 21, -21) Prva postava Slovenije: Pajenk, Kozamernik, Gasparini, Čebulj, Urnaut, Vinčić + Kovačič



Slovenija: Štern T. 1, Pajenk 9, Kozamernik 8, Šket, Gasparini 12, Vinčić 3, Štalekar, Štern Ž., Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Ropret, Urnaut 13, Čebulj 12 Rusija: Volvič 3, Karpuhov, Volkov 13, Semišev, Jakovlev 3, Butko 3, Muserskij 5, Poletajev 20, Andrejev (L), Mihajlov, Kljuka 19, Kobzar, Golubev (L)

Poljaki izločili Gianija, Francozi razbili Italijane

Poleg obračuna v Stožicah je bil na sporedu še en četrtfinalni dvoboj. V Apeldoornu sta se za polfinale udarili Poljska in Nemčija. Svetovni prvaki so brez večjih težav izločili četo Andree Gianija, ki tako ne bo ponovila uspeha izpred dveh let, ko je na Poljskem zaostala le za Rusijo.

Pri Poljski je z 18 točkami in 81-odstotnim napadom blestel Kubanec Wilfredo Leon, pri nemočnih Nemcih pa je enako število točk kot poljski prvi zvezdnik dosegel György Grozer.

V torek sta bila na sporedu še preostala četrtfinalna dvoboja. Srbi so se v Antwerpnu mučili z Ukrajinc in jih strli šele po petih nizih, medtem ko so glavni gostitelji 31. EuroVolleyja, Francozi, vež kot zdržali velik pritisk in v Nantesu še drugič na tem EP porazili Italijane.

Evropsko prvenstvo, moški, četrtfinale:

