Slovenci v četrtfinalu evropskega prvenstva!

Slovenski odbojkarji so se po zmagi nad Bolgari uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva. Pred okoli 10 tisoč navijači v Stožicah so sicer izgubili prvi niz, nato pa stopili na plin in se na koncu zanesljivo uvrstili med osem najboljših v Evropi. Tam jih ponovno čaka Rusija, ki je v osmini finala s pol moči po treh nizih porazila Grke.

Slovenija : Bolgarija 3:1 (-25, 17, 16, 17) Prva postava Slovenija: Pajenk, Kozamernik, Vinčić, Gasparini, Čebulj, Urnaut + Kovačič Slovenija: T. Štern, Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut, Čebulj Bolgarija: Dimitrov, Atanasov, Gocev, Skrimov, Seganov, Josifov, Salparov, Todorov, Kadankov, Penčev, Sokolov, Grozdanov, Karašev, Petrov

Slovenski selektor je tekmo proti Bolgarom začel v standardni postavi Dejan Vinčić, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Mitja Gasparini, Klemen Čebulj in Tine Urnaut, vlogo prostega igralca pa je opravljal Jani Kovačič.

Začetek prvega niza je postregel z zelo izenačeno igro. Bolgari se niso ustrašili stožiškega kotla, nato pa vendarle malce popustili in domači odbojkarji so prvič na tekmi povedli za dve točki (12:10). Po uspešnem bloku Cvetanu Sokolovu in točki Pajenka je slovenska prednost povzpela še za eno (17:14) in zadišalo je po zmagi v prvem nizu. Prednost so zadržali vse do konca niza, a pri vodstvu 24:21 se je povsem nepričakovano ustavilo in gostje so po izjemnem finišu niza vse skupaj obrnili k sebi v prid in prvi niz dobili s 27:25.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Bolgarijo (foto: Saša Pahić Szabo / Sportida):

Nora slovenska serija za izenačenje na 1:1

Po velikem šoku je obnemela tudi dvorana, na drugi strani pa so se gostje povsem sprostili in izjemno krenili tudi v drugi niz in hitro povedli s 6:2. Mnogi so se ustrašili, da se fantje ne bodo več vrnili, a sledila je nora slovenska serija (8:0) in Slovenci so iz -4 prišli na +4 (10:6)! Slovenski odbojkarji so se v nadaljevanju še dodatno razleteli po igrišču, gostje pa so lahko le nemočno opazovali. Ni dolgo trajalo, ko se je na semaforju v Stožicah izpisalo 1:1 (25:17).

Tretji niz so Slovenci začeli s Tončkom Šternom, ki je v igro vstopil že v drugem nizu in prepričal selektorja Alberta Giulianija, da ga pusti na igrišču. To se mu je obrestovalo. Slovenski odbojkarji so nadaljevali v visokem ritmu in imeli vse pod nadzorom. Ves čas so vodili za točki ali dve, na sredini niza pa stopili na plin in pobegnili za šest (18:12). Prednost do konca ni skopnela, še več, še povišala se je. Na koncu tretjega niza je bilo 25:16.

Podobno zgodbo kot v drugem in tretjem nizu smo spremljali tudi v četrtem. Slovenci niso popuščali niti za milimeter in tekmo mirno pripeljali do konca. Slovenija je v četrtfinalu EP!

Rusi, Nemci in Srbi že v četrtfinalu

Na prvi tekmi osmine finala v Ljubljani so se Rusi s 3:0 v nizih poigrali tudi z Grki. Najboljši pri ruski četi je bil ponovno Dmitri Volkov z 18 točkami, medtem ko pri Grkih nihče ni presegel meje desetih točk. Med osem se je uspelo uvrstiti tudi evropskim podprvakom Nemcem, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani. V Apeldoornu so pokvarili nizozemsko zabavo in tulipane izločili z zmago s 3:1. Pri zmagovalcih je bil najboljši György Grozer z 20 točkami, dve manj jih je dodal Christian Fromm (18), pri poražencih pa je ponovno blestel Nimir Abdel-Aziz, ki se je na koncu ustavil pri 29 točkah.

Tudi v Belgiji smo dobili prvega četrtfinalista. To je pričakovano postala Srbija, ki je Čehe strla že po treh nizih. Pri četi Slobodana Kovača sta navdušila Uroš Kovačević (17) in Aleksandar Atanasijević (15), pri češki vrsti pa Donovan Džavoronok z 18 točkami.

Četrtfinalni pari: Ljubljana:

Rusija - Slovenija Nantes:

Francija - Italija/Turčija Antwerpen:

Srbija - Belgija/Ukrajina Apeldoorn:

Poljska - Nemčija

Evropsko prvenstvo, moški, osmina finala:

