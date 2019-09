Slovenski selektor: Reakcija igralcev je bila fenomenalna #foto

Po uvrstitvi v četrtfinale evropskega prvenstva je bil s prikazanim svojih izbrancev nadvse zadovoljen tudi slovenski odbojkarski selektor Alberto Giuliani. "Igrali smo s srcem in se se držali taktičnega načrta. To je bil ključ do zmage," je izpostavil Italijan.

Slovenci so tekmo odlično odprli in bili na pragu prvega niza, ko se je pri vodstvu z 24:21 ustavilo in gostje so tudi z nekaj sreče in na račun napak v napadu domače izbrane vrste povedli in utišali več kot osem tisoč glavo množico. "Bili smo v nevarnih vodah, a igrali smo s srcem. To se je videlo po odzivu po izgubljenem nizu. Reakcija igralcev je bila fenomenalna," se je po uvrstitvi Slovenije med osem najboljših smejalo Giulianiju. Slovenci so po izgubljenem nizu na krilih izjemnega začetnega udarca (9 asov) in odlične igre v bloku (11) porezali krila Bolgarom in jim do konca tekme niso pustili več dihati.

Slovenci so izjemno zaustavil njihovega najnevarnejšega moža Cvetana Sokolova, kar sedemkrat so ga ujeli v bloku. "Igrali smo taktično izredno dobro. Velik posel smo naredili na bloku, še posebej na Sokolovu. Nanj smo se odlično pripravili in si olajšali delo," je razkril.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Bolgarija (foto: Saša Pahić Szabo):

Slovenci so si za "nagrado" po zmagi nad Bolgari zagotovili nov obračun z močno Rusijo, ki je v osmini s pol moči odpihnila tudi Grke. "Vemo, kaj je Rusija in kaj zmore. Imamo novo priložnost, da se ji maščujemo, in vem, da smo se po naši prvi tekmi tudi veliko naučili. A pustimo zdaj to. Veselimo se zmage nad Bolgarijo, zjutraj pa se bomo preselili k Rusiji, ki je naš naslednji tekmec," je še dodal italijanski strokovnjak na naši klopi.

Dvoboj za polfinale proti Rusiji bo na sporedu v ponedeljek 20.30. Prireditelji sporočajo, da je vstopnic za ogled četrtfinalnega obračuna v Stožicah proti svetovni velesili le še za vzorec. Torej, če želite biti del tega spektakla, se podvizajte.

