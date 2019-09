Čaroben večer, v katerem je zaigralo srce Luki Dončiću: Mi Slovenci!

Slovenski odbojkarji so poskrbeli za izjemen uspeh. V četrtfinalu evropskega prvenstva so v nepozabnem vzdušju premagali favorizirane Ruse s 3:1 in dvomilijonski narod, še kako ponosen na odbojkarske junake, spravili na noge. Na socialnem omrežju Twitter je bilo iz minute v minuto več čestitk. Mnoge izmed njih so v čast odbojkarjev, ki so se na EuroVolleyju uvrstili med štiri najboljše ekipe, spisali stanovski kolegi iz športnih krogov, ni pa manjkalo tudi drugih.