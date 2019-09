Rusija kar ne more verjeti: To je fiasko, odbojkarski Maribor!

Ruska odbojkarska reprezentanca je v ponedeljek v Ljubljani v nasprotju s pričakovanji evropske javnosti ostala praznih rok. Izgubila je z 1:3, bila primorana seči izbrancem Alberta Giulianija v roke in jim čestitati za preboj v polfinale!

Slovenija senzacionalno izločila Rusijo

Članek Sport Ekspresa o "odbojkarskem Mariboru". Foto: zajem zaslona ''Odbojkarski Maribor,'' je reportažo iz Ljubljane naslovil ruski novinar Sport Ekspresa Vladimir Ivanov, ki je spremljal dvoboje ruske odbojkarske reprezentance na slovenskih tleh. Zakaj je izbral ravno ti besedi, vam bo jasno čez nekaj odstavkov, naslovu pa je dodal tudi stavek: ''Slovenija je senzacionalno izločila Rusijo z evropskega prvenstva,'' s katerim daje vedeti, da se je v Sloveniji zgodilo prvovrstno presenečenje.

Vloga favorita na četrtfinalnem dejanju EuroVolleyja je bila znana. Rusija, branilec evropskega naslova, ki je dobila zadnjih 12 tekem na velikem tekmovanju, je veljala za ogromnega favorita. Svojo moč proti Sloveniji je dokazala že v skupinskem delu, v ponedeljek, ko je naletela na nepozabno vzdušje v Stožicah, kjer je okrog 12 tisoč slovenskih gledalcev ustvarilo enega najbolj čarobnih navijaških trenutkov, odkar je Slovenija samostojna, pa se ji načrti niso uresničili. Ravno takrat, ko je šlo že za izločilni del in ni bilo več popravnega izpita.

Veličastna izvedba Zdravljice

''Tega ni pričakoval nihče,'' je zapisal Rus in pohvalil strast slovenskih navijačev, ki jih je v zadnjih dneh obnorela odbojka: ''Ko je Ljubljana v nedeljo gostila nogometni derbi med Olimpijo in Bravom, se je na stadionu zbralo 1.500 gledalcev. Zdaj jih je bilo 12 tisoč,'' je poudaril, kako so bile tribune polne do zadnjega kotička, na njih pa je lahko od prve do zadnje sekunde spremljal rajanje slovenskih športnih zanesenjakov.

Kako so slovenski navijači zapeli Zdravljico:

''Kako veličastno so zapeli himno. Iz tega bi se lahko marsikaj naučili,'' ga je pred srečanjem ganila izvedba Zdravljice, ko se je občinstvo prelevilo v večtisočglavi zbor in brez pomoči uradne melodije vlilo odbojkarjem še dodatno motivacijo.

Fotogalerija s tekme, fotograf Matic Klanšek Velej/Sportida:

Ivanov je spomnil tudi na neprestano norenje gledalcev, ki so uživali in rade volje poskakovali v ritmu že skoraj ponarodelega navijaškega slogana ''Kdor ne skače ni Sloven'c''. Bilo je tako bučno, da sploh ni slišal, kaj mu govori sodelavec, ki je na novinarski tribuni sedel poleg njega!

Deset let po šoku v Mariboru ...

Zlatko Dedić je pred desetimi leti preprečil Rusiji nastop na SP 2010. Foto: Vid Ponikvar Ruski odbojkarji so izgubili prva dva niza in se prvič na tem tekmovanju znašli v tako zahtevnem položaju. Po zmagi v tretjem nizu se jim je za kratek čas povrnilo upanje o preobratu, po zaostanku v četrtem nizu z 8:12 pa so se avtorju prispevka iz Ljubljane vrnili spomini. Nič kaj prijetni spomini na leto 2009. Skoraj deset let bo že od znamenite zmage Kekove nogometne čete proti favorizirani Rusiji na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij.

Slovenski nogometaši so v Moskvi izgubili z 1:2, nato pa v nabito polnem Ljudskem vrtu, kjer so bili navijači ves čas na nogah, po zlatem zadetku Zlatka Dedića zmagali z 1:0 in bogatim Rusom, takratnim aktualnim polfinalistom Eura, povsem prekrižali načrte. Pahnili so jih v globoko žalost. To je bil šok, od katerega so si nogometni navijači iz Rusije le stežka opomogli.

''Maribor je postala sopomenka za nekaj nepričakovanega, kar ti povzroči veliko razočaranje,'' je pojasnil, kako ruske navijače (še) vedno zaboli v srcu, če jim kdo omeni največje slovensko mesto ob Dravi. Usodno je bilo za njihove nogometne zvezdnike, odbojkarski asi, ki so na letošnjih stavnicah spadali med največje kandidate za osvojitev evropskega naslova, pa bodo še dolgo sanjali Ljubljano.

Dvorana Stožice je v ponedeljek oddajala neverjetno navijaško energijo. Kaj bo šele v četrtek na polfinalnem obračunu proti Poljski! Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V skupinskem delu so jo zlahka osvojili, ko pa je bil na sporedu izločilni del, so padli v luknjo, iz katere se niso znali pobrati. V njo jo je pahnila izjemna predstava Slovenije, podprta z navijaško energijo, kakršne dvorana v Stožicah še ni doživela.

''Razigrana Slovenija je podala Rusiji zelo grenko učno uro. Težko je verjeti, a namesto atraktivnega polfinala s Poljsko, mora naša ekipa odpotovati domov,'' je ruski novinar Ivanov končal sestavek, v katerem ne skriva ogromnega začudenja nad razpletom, ki je šokiral največjo državo na svetu. Nad eno (naj)lepših slovenskih odbojkarskih pravljic.