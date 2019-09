Razočarani selektor Rusije ni iskal alibijev: Nismo si zaslužili!

Pred četrtfinalno tekmo evropskega prvenstva so bili ruski odbojkarji, ki jih Slovenci do ponedeljka niso nikoli premagali, izraziti favoriti proti slovenski izbrani vrsti. A so jih Slovenci na krilih navijačev preskočili s 3:1 v nizih in nadaljujejo boj za medalje. Selektor branilke evropskega naslova Toumas Sammelvou je hvalil domačo reprezentanco.

V sredo sta se Slovenija in Rusija pomerili v zadnji tekmi skupinskega dela in takrat je slednja odigrala odlično partijo ter jo dobila s kar 3:0.

Prav zaradi te predstave so bili Rusi v četrtfinalnem obračunu postavljeni v vlogo favorita. In to so v en glas poudarjali tudi slovenski odbojkarji, ki so se zavedali moči tekmeca.

"Slovenci so napadali z drugačnih kotov kot na prejšnji tekmi"

Veselje slovenskih odbojkarjev po zgodovinski zmagi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Povrhu vsega v vsej zgodovini Slovenija niti enkrat ni premagala Rusije.

A so polne Stožice dale vedeti, da se lahko v ponedeljek tok zgodovine spremeni. Izbranci Alberta Giulianija so dobesedno leteli na igrišču. V prvem in drugem setu so razveselil več kot enajst tisoč glavno množico ter bili le še korak od velikega uspeha.

"Slovenci so dobro napadali visoke žoge. Z drugačnih kotov kot na prejšnji tekmi. Veliko težav smo imeli. Pri sprejemu smo delali veliko napak. Sicer smo tudi mi servirali dobro, vendar smo v prvih dveh nizih naredili preveč napak in imeli veliko težav," je govoril finski strokovnjak na ruski klopi.

Pričakovati je bilo, da Rusi se ne bodo predali. V tretjem setu so hitro pobegnili in prednost držali do konca.

A to ni zmedlo kapetana Tineta Urnauta in soigralcev. Na krilih navijačev so še enkrat poleteli in v četrtem nizu pokazali novo izvrstno predstavo ter jo kronali z veliko zmago.

Slovenci so bili boljši

Dihali so kot eno. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ta jih je popeljala v četrtkov polfinale, v katerem se bodo pomerili proti svetovnim prvakom Poljakom. Jasno pa je postalo, da bodo v vsakem primeru potovali tudi v Pariz, kjer bosta tekmi za zlato in bronasto medaljo.

"Nismo si zaslužili napredovanja. Če smo šokirani? Celotno prvenstvo govorim, da favoritov ni. Na vsako tekmo smo se posebej osredotočali. Nič ne pomaga, če si favorit. Klasika v športu je, ko nekdo prvo tekmo izgubi, da se drugo sprosti. Slovenci so bili dobri pri servisu. Odigrali so dobro tekmo. Seveda smo razočarani. Vsak si želi iti do konca. Analizirati moramo, kaj smo naredili narobe. A ne zdaj po tekmi, ko so prisotne še emocije. Ne iščemo alibijev. Tekmec je bil boljši," je pošteno priznal Sammelvuo.

Finski strokovnjak se je dotaknil tudi navijačev, za katere verjame, da so pomagali slovenskim odbojkarjem na poti do polfinale: "Za odbojko je dobrodošlo, da smo igrali pred takšnim avditorijem. Domače so potisnili naprej, kar je normalno. Dali so jim dodatno energijo."

Slovenski odbojkarji bodo imeli zdaj lepo priložnost, da se še drugič v zgodovini prebijejo do medalje. Leta 2015 jim je že uspelo, ko so bili srebrni.