Selektorjev odločen ne: Prepovedano, potrebujemo energijo za Poljake! #foto #video

"Morda se še ne zavedamo, kaj smo naredili, a gre za veliko stvar. Izločili smo eno najmočnejših ekip na svetu, a od prvega do zadnjega smo verjeli, da nam lahko uspe," so bili prve besede presrečnega slovenskega selektorja Alberta Giulianija po zgodovinski zmagi nad Rusijo. Za kako veliko stvar gre, govori tudi podatek, da ji slovenski odbojkarji na dozdajšnjih medsebojnih tekmah niso odščipnili še niti niza.

Slovenci in Rusi so se pomerili že v skupinskem delu, kjer so bili po fantastični igri ruski odbojkarji premočni za domače, a v četrtfinalu, kjer je šlo zares in popravnega izpita ni bilo več, je bila slika povsem obrnjena. Slovenci so na krilih več kot 11 tisoč gledalcev v Stožicah z evropskega trona vrgli veliko Rusijo.

"Navijači so bili spet naš sedmi igralec. Igralci so z njimi dihali kot eno in skupnimi močmi smo premagali odbojkarskega velikana. Za ta sklop tekmovanja, ko veš, da ni več povratka, so navijači res velika prednost in mi smo to izkoristili," je še povedal slovenski selektor.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Rusijo (foto: Matric Klanšek Velej / Sportida):

Malce so šli pod vodo, nato spet zajeli zrak. S polnimi pljuči.

Po vodstvu Slovenije z 2:0 so Rusi v tretjem nizu stopili na plin in znižali izid. "Vedeli smo, da Rusija ne bo premagana, dokler ne bo sodnik odpiskal konec tekme. Nekaj časa smo bili pod vodo, nato pa spet zajeli zrak. Rusi so v tistem obdobju odlično servirali, a ne glede na to, da niza nismo dobili smo ves čas verjeli, da je to tisti dan, ko nas bo težko premagati," je dodal.

Zdravljica v Stožicah, ki ti naježi kožo:

Brez veseljačenja in evforije

Slovenci so potrdili njegove besede v četrtem nizu, ko so spet zaigrali kot eno in dokončali delo. Slovenija se je s tem uvrstila v boje za odličja, a Italijan je po veliki in odmevni prepovedal vsakršno slavje po tekmi. "Slavja ne bo. Prepovedano, stop (op. p. smeh), saj vem, da nas že kmalu čaka nova preizkušnja. Veliko časa za slavje bo po prvenstvu. Vso energijo, ki jo še imamo, bomo usmerili v našega naslednjega tekmeca," je odločen ne kakršnemukoli slavju in evforiji namenil Giuliani.

Giuliani in njegovi fantje v strokovnem vodstvu so se izjemno pripravili na Ruse, igralci pa so taktični načrt izvedli brez napak. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zdaj so na vrsti Poljaki!

Že v četrtek se bodo slovenski junaki ob 20.30 za vstop v finale udarili s Poljaki. Po evropskih prvakih bodo Slovenci skušali poraziti še svetovne prvake. "Gre za povsem drugačno ekipo, kot je Rusija. Naredi zelo malo napak na servisu. Imajo tudi Leona, a mi imajo 12 igralcev, ki se mu lahko zoperstavi. Šlo bo za novo poglavje na tem prvenstvu, že zdaj pa lahko povem, da bomo pripravljeni. Če ponovimo naš servis proti Rusiji in igro v bloku in obrambi, bomo nevarni za vsakega," so bile še zadnje besede Italijana, s katerimi je dal vedeti tudi Poljakom, da jim ne bo lahko.

