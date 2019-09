Po veličastni zmagi izpostavil dve stvari in napovedal: Ne bomo se ustavili tu

Slovenska odbojkarska reprezentanca je pred 11.250 gledalci v Stožicah nadaljevala pravljico domačega evropskega prvenstva. Na nasprotni strani je stala branilka naslova Rusija, ki je Slovenci do 23. septembra 2019 še nikoli niso premagali. Čeprav je bila tehtnica favorita pred obračunom na strani zbornaje komande, ji je četa italijanskega taktika na slovenski klopi Alberta Giulianija na krilih sedmega igralca, občinstva, s 3:1 v nizih spodrezala krila. To je bil sploh prvi poraz Rusov na evropskih prvenstvih po 12 zmagah.

Pustili srce na igrišču

"Sploh ne vem, kaj reči. Toliko emocij trenutno občutim, zadovoljstva, sreče... Igrali smo s srcem, srce je danes zmagalo. Morda nismo odigrali najboljše tekme, a na igrišču smo pustili srce in premagali veliko Rusijo. To je neverjetno," je le nekaj minut po veličastni zmagi precej čustveno, oči so se mu večkrat orosile, razmišljal Dejan Vinčić. Pogled mu je med pogovorom s sedmo silo večkrat ušel k navijačem, ki so še dolgo po zmagi vztrajali na tribunah Stožic in se veselili velikega podviga.

Fotoutrinki s tekme (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

1 / 52 2 / 52 3 / 52 4 / 52 5 / 52 6 / 52 7 / 52 8 / 52 9 / 52 10 / 52 11 / 52 12 / 52 13 / 52 14 / 52 15 / 52 16 / 52 17 / 52 18 / 52 19 / 52 20 / 52 21 / 52 22 / 52 23 / 52 24 / 52 25 / 52 26 / 52 27 / 52 28 / 52 29 / 52 30 / 52 31 / 52 32 / 52 33 / 52 34 / 52 35 / 52 36 / 52 37 / 52 38 / 52 39 / 52 40 / 52 41 / 52 42 / 52 43 / 52 44 / 52 45 / 52 46 / 52 47 / 52 48 / 52 49 / 52 50 / 52 51 / 52 52 / 52

Brez njih ne bi šlo

"Vedeli smo, da so Rusi fenomenalni na vseh pozicijah, da nas čaka težko delo, a se nismo predajali. Verjeli smo vase, v naš sistem, v naše srce in v te navijače. Ne vem, kako naj se jim zahvalim. Vsakič so boljši. Iz srca hvala vsakemu posebej. Fenomenalno. Brez njih nam to ne bi uspelo. Dajejo nam prepotrebno energijo. Ko smo v tretjem setu že zelo grdo izgubljali, so nas oni dvignili, nam stali ob strani. Hvala," se je zahvalil več kot 11 tisoč navijačem, ki so navdušili tudi ruske novinarje.

Zdravljica v izvedbi več tisoč navijačev:

"Ne vem, kako naj se jim zahvalim. Vsakič so boljši. Iz srca hvala vsakemu posebej. Fenomenalno. Brez njih nam to ne bi uspelo." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slutil je že sredi maja

Že na uvodu obračuna se je zdelo, da Slovenci le nadaljujejo tam, kjer so končali v soboto, ko so na koncu leteli in odpravili Bolgare. Frustracije na obrazih nasprotnikov so bile iz minute v minuto vse bolj očitne. Nekaj upanja so si vrnili z znižanjem na 1:2 v nizih, a so še zadnji kančki splahneli kaj hitro v nadaljevanju. Kdaj je Vinčić začutil, da tokrat Rusi lahko resnično padejo?

"Na samem štartu, 14. maja, ko smo se zbrali," se je 32-letnik raje ozrl na začetek priprav na evropsko prvenstvo, med katerimi so se med drugim uvrstili v ligo narodov in se borili za olimpijsko vozovnico. "Že takrat smo vedeli, da lahko spišemo lepo zgodbico in to zdaj delamo. Ne vem več, koliko poletij zapored žrtvujemo, da branimo barve naše države. Težko rečem še kaj o tej izjemni skupini fantov, ki vselej pusti srce na terenu. Fenomenalni rezultati, a ne bomo se ustavili tu. Ne bomo se zadovoljili s tem. Naš cilj je zlata kolajna. Šli bomo po njo." "Ne vem več, koliko poletij zapored žrtvujemo, da branimo barve naše države. Težko rečem še kaj o tej skupini fantov, ki vselej pusti srce na terenu," je pohvalil soigralce in kemijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Proti Poljakom so se že dokazali

Da bi ostali v igri za evropski prestol, bodo morali v četrtek ob 20.30 v Stožicah na kolena spraviti še svetovne prvake Poljake. Na zadnjih dveh evropskih prvenstvih so bili prav Slovenci tisti, ki so zaustavili poljsko armado. Ta je zdaj okrepljena s Kubancem Wilfredom Leonom.

Pred dvema letoma so jim življenje zagrenili na domačem prvenstvu, ko so jih v boju za četrtfinale v Krakovu izločili brez izgubljenega niza. Leta 2015 so jih po petih nizih zaustavili v četrtfinalu.

"Ne bomo se ustavljali tu. Gremo po finale." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Zdaj si moramo malo ohladiti glave, spočiti, o Poljski bomo razmišljali pozneje. Na zadnjih dveh evropskih prvenstvih smo jih izločili. Vemo, da lahko igramo z njimi.V kvalifikacijah za olimpijske igre smo z njimi igrali fenomenalno. Če ne bi lovili tistega zaostanka, morali bi zmagati s 3:0 z veliko razliko točk, bi bila pesem drugačna. Šli bomo v boj, šli bomo po finale," je odločen Vinčić.

Ta bo, ne glede na razplet četrtkove tekme, nato s soigralci odpotoval v Pariz, kjer se bodo borili za eno od kolajn.

Preberite še: