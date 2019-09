Znan odgovor na najbolj vroče vprašanje: na Petrolih bo velika gneča

Potem ko je Slovenijo po četrtfinalni zmagi nad Rusijo (3:1) zajela prava odbojkarska evforija, se navijači sprašujejo, kako do vstopnic za četrtkov polfinalni obračun s Poljsko. Zdaj je končno jasno. Prodaja je bila v ponedeljek zaustavljena, nadaljevala se bo v sredo ob 17. uri izključno na vseh prodajnih mestih Petrola po Sloveniji. V prodaji bo nekaj več kot 2.500 vstopnic tako v zelenem in rdečem ringu dvorane.

Po zmagah nad Bolgarijo in Rusijo v izločilnih tekmah evropskega odbojkarskega prvenstva slovensko izbrano vrsto pred selitvijo v Pariz čaka še ena tekma v navijaškem kotlu Stožic. V četrtek ob 20.30 se bodo kapetan Tine Urnaut in soigralci udarili z izbrano vrsto Poljske. O tem, da bo največja športna dvorana v državi razprodana, ne gre dvomiti, čeprav je bila prodaja v ponedeljek zaustavljena. Nadaljevala se bo v sredo ob 17. uri izključno na vseh prodajnih mestih Petrola po Sloveniji. V prodaji bo nekaj več kot 2.500 vstopnic tako v zelenem in rdečem ringu dvorane.

V Stožicah bo znova vroče v četrtek zvečer. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Spomnimo, organizatorji so v ponedeljek zvečer zaustavili prodajo. Zaznali so namreč močan pritisk poljskih navijačev, ki so po gladki zmagi nad Nemčijo (3:0) že vedeli, da jih čaka pot v Ljubljano. danes je je nato vnovič sestal organizacijski odbor in odločil, da bo prodaja zamrznjena tudi v torek. Vstopnice, katerih cena se sicer giblje od 18 do 30 evrov (70 evrov za VIP-ložo), bo torej mogoče kupiti šele dan pred tekmo.

