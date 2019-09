Poljaki imeli nevšečnosti: njihov polet v Ljubljano odpovedan, naproti jim je stopila država

V odbojkarskem svetu odmeva veličastna zmaga Slovenije v četrtfinalu evropskega prvenstva nad Rusijo, ki je branila naslov najboljšega v Evropi. V Rusiji so bili šokirani, na Poljskem, ki je tekmec naše izbrane vrste v polfinalu, pa že pogledujejo proti četrtku. Poljski odbojkarji so imeli težave pri prevozu v Ljubljano, saj je bil njihov polet odpovedan. Na pomoč jim je priskočila država.

"Odbojkarji Rusije senzacionalno izgubili v četrtfinalu evropskega prvenstva," je pri rg.ru zapisal novinar Maksim Domčev.

V Srbiji, kjer verjamejo v današnjo četrtfinalno zmago nad Ukrajino, so pri B92.net zapisali, da je Slovenija snela krono Rusiji.

Rusi so namreč še vedno aktualni evropski prvaki in so vse do ponedeljka zmagali na 14 zaporednih tekmah evropskega prvenstva. Povrhu vsega so na vseh preteklih obračunih premagali Slovenijo, ki je tako v Stožicah dosegla zgodovinsko zmago.

Izbranci Alberta Giulianija so s 3:1 preskočili oviro, ki je bila še na dan tekme videti previsoka, a so slovenski odbojkarji verjeli in se na krilih navijačev uvrstili v polfinale, v katerem jih čakajo Poljaki.

Polet Poljakov odpovedan, v Ljubljano z vladnim letalom

In prav oni so aktualni svetovni prvaki. V četrtfinalu so gladko s 3:0 odpravili Nemčijo, najbolj pa se zanašajo na moč naturaliziranega Wilfreda Leóna Venera, ki je prva violina.

"Poljaki v polfinalu, zdaj nepričakovan tekmec Slovenija," so zapisali pri sport.dziennik.pl.

Veselje Klemna Čebulja po veliki zmagi nad Rusijo Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Poljski navijači so takoj po koncu četrtfinalne tekme začeli kupovati vstopnice za četrtkov polfinalni obračun. Ker se je njihova tekma končala dve uri pred slovensko veselico, so jih pokupili že kar nekaj. Pri nas so zato zaustavili prodajo vstopnic. Ta se bo sprostila danes, da bodo na svoj račun spet prišli slovenski privrženci odbojke, ki so bili sedmi igralec naše izbrane vrste.

In prav njih izpostavlja poljski odbojkar Fabian Drzyzga: "Vse ekipe na prvenstvu so dobre. Sloveniji bodo dodatno pomagali navijači. Igrajo na najvišji ravni. Ni tekmeca, ki bi ga lahko podcenjevali. Seveda bi si želel, da bi nadaljevali zmage s 3:0, vendar lahko s takšnim rezultatom tudi izgubimo. Ekipe so namreč izenačene. Naša naloga je, da se osredotočimo na pot v Ljubljano in ob tem ne izgubimo preveč moči."

A vse se ni izšlo po načrtih, saj je bil njihov današnji polet v Ljubljano ob 10.15 odpovedan. Na veselje svetovnih prvakov jim je na pomoč priskočila država, ki jih bo z vladnim letalom pripeljala na prizorišče četrtkovega polfinalnega obračuna.