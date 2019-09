Sploh ni bil prva izbira, zdaj pa je novi ljubljenec slovenskega občinstva

Giuliani, oče Ludovica, ki je v pretekli sezoni kot prosti igralec igral za Verono, zdaj pa brani barve Corigliana, nikoli ni bil profesionalni odbojkarski igrale. Kot otrok je vozil motokros in tudi tekmoval, a ker je za ta šport potrebno veliko denarja, je na koncu pristal pri odbojki, ki je prav tako njegova velika strast. Ni lepšega, če je svoj poklic opravljaš z veseljem in strastjo. Ko je temu tako, uspeh ne more izostati.

V žepu ima že tri naslove italijanskih prvakov

Strokovnjak iz kraja San Severino Marche je v oko padel po prvi osvojitvi italijanskega prvenstva s Cuenom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Trenerski poklic je pred več kot 20 leti začel pri lokalnem San Severinu, naprej ga je pot vodila k ekipi Osimo, nato pa je kar štiri leta (2002-2006) vlogo trenerja opravljal pri Loretu. Bil je tudi prvi trener pri Coringlianu in Veroni, nato pa se je Giuliani izstrelil iz povprečja in se zapisal na zemljevid italijanskih trenerjev.

S Cuneom je v dveh sezonah osvojil italijanski državni naslov, Italijanski pokal, superpokal in pokal CEV, kar je bil tudi glavni razlog, da ga je v svoje vrste zvabila tudi slovita Macerata, kjer je nadaljeval svojo uspešno poslanstvo. Tam je služboval kar štiri sezone in svojo zbirko lovorik dopolnil še z dvema naslovoma italijanskega prvaka in enim superpokalom.

Na Slovaškem bil le nekaj mesecev

Svoje obdobje (2015-2018) je vodil tudi Piacenzo, kjer je vodil tudi zamejskega Slovenca Lorisa Manio, v zadnji klubski sezoni pa je sedel na klop Halkbanka, a zaradi nedoseženih ciljev po koncu sezone ostal brez službe. V času svoje trenerske poti je za kratko obdobje vodil tudi slovaško izbrano vrsto, a po treh porazih in hitrem koncu na EP 2015 v Bolgariji in Italiji že nekaj mesecev kasneje odstopil z mesta selektorja.

Giulianijeve lovorike:

Klub Reprezentanca Cuneo: 1 x italijansko prvenstvo, 1 x italijanski pokal, 1 x italijanski superpokal, 1 x pokal CEV Slovaška: / Macerata: 2 x italijansko prvenstvo, 2 x italijanski superpokal Slovenija: 1 x pokal Challenger Halkbank: 1 x turški superookal

Slovenci ponovno želeli Italijana

Giuliani se je po slabi izkušnji na Slovaškem se je na novo reprezentančno pot podal v začetku tega leta. Postal je slovenski selektor, a brez zapletov ni šlo. Kaj se je pravzaprav dogajalo?

Predsednik OZS Metod Ropret in sodelavci lovke sprva vrgli na Andreo Gardinija, ki jih je tik pred podpisom pogodbe zavrnil. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ko je po svetovnem prvenstvu v Italiji malce zaškripalo med selektorjem Kovačem in igralci se je dalo slutiti, da se srbski strokovnjak počasi poslavlja s slovenskega selektorskega stolčka. V začetku leta se je to tudi zgodilo, nato pa se je pred nadvse naporno in pomembno reprezentančno sezono začel lov za novim selektorjem. Vodstvo Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) nikoli ni skrivalo, da si želi na klop vrniti Italijana in ves čas verjela, da se lahko tako ponovit tisto magično leto 2015, ko so Slovenci v Sofiji klonili šele v finalu EP in osvojili srebrno odličje.

Na zvezi zagnali paniko, potem pa našli Giulianija

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Najprej se je v italijanskih medijih pojavilo ime Giampaolo Medei, nekaj dni kasneje pa Andrea Gardini, s katerim so pri OZS že vse dogovorjeni, a jih je takrat še trener poljske ZAKSE - domnevno zaradi osebnih razlogov - zavrnil in vodilne može na slovenski zvezi postavil v težek položaj. "Vse skupaj nam je zelo pokvarilo načrte. Nisem jezen, le razočaran. Spet smo na začetku, ne preostane nam drugega, kot da začnemo znova," nam je v telefonskem pogovoru po Gardinijevi košarico dejal predsednik OZS Metod Ropret in potrdil, da kljub temu ostajajo pri ideji, da na klop vrnejo Italijana.

"Ta italijanski koncept nam je v preteklosti zelo ustrezal, zato mislim, da je prav, da ostanemo pri tem," je še dodal v tistem nič kaj prijetnem pogovoru Ropret. A držal je obljubo. Čez nekaj dni se je v medijih pojavilo ime Alberto Giuliani, ob začetku prodaje vstopnic za EuroVolleyja pa so ga na OZS tudi uradno potrdili.

Poudaril je, da je vesel, da je tukaj

Čeprav smo ga ob predstavitvi skušali vprašati, če ga moti, da ni bil prva izbira, je vprašanje izkušeno preslišal, ali pa nanj taktično ni hotel odgovoriti, a to zdaj niti ni pomembno. Izkazalo se je, da so imeli pri zvezi srečno roko. To dokazuje tudi trenuten rezultat na domačem EuroVolleyju, kjer se bodo v prihodnjih dneh slovenski odbojkarji borili za eno izmed odličij.

''Veliko trenerjev prvi dan reče, počaščen sem, da sem tukaj in bla bla bla … A v tem primeru je to resnica. Res sem vesel, da sem tukaj. Spomnim se sporočila predsednika Ropreta pred tremi leti, bila sva zelo blizu tega, da začneva sodelovati, no, malce pozneje se je to res zgodilo,'' je povedal ob predstavitvi in dajal občutek, da verjame v kvaliteto slovenskih fantov, ki jih je večino že od prej poznal.

Alberto in slovenski odbojkarji so se v tem dolgem poletju močno povezali. Foto: Aleš Oblak

Ves čas je verjel v fante

To nadaljuje in dokazuje tudi na tem prvenstvu. Ves čas je poudarjal, da je Slovenija zelo močna ekipa, tudi po porazih proti Severni Makedoniji in Rusiji v skupinskem. Očitno je vedel, da čas za slovenske odbojkarje že prihaja. "Veselim se izločilnih bojev," je pred tekmo z Bolgarijo povedal in dodal: "Tukaj se prvenstvo začne zares, tukaj bodo fantje odmislili vse mini poškodbe in težave, ki jih imajo, saj vedo, da ni več popravnega izpita." In kako prav je imel, Slovenci so v izločilnih bojih prestavili vsaj za eno, če ne kar dve prestavi višje in najprej pohrustali Bolgare, nato pa na senzacionalen način v domovino poslali še Ruse.

Slovence popeljal v ligo narodov EuroVolley je za četo Giulianija že tretja misija tega poletja. Najprej je v Stožicah osvojil pokal Challenger in slovenskim odbojkarjem končno zagotovil mesto v elitni ligi narodov. Sledile so olimpijskega kvalifikacije na Poljskem, kjer so Slovenci ostali praznih rok, zaostali za za Poljaki in Francozi, na domačem EuroVolleyju pa jim izjemno kaže. Že zdaj je jasno, da se bodo borili za eno izmed odličij.

Tudi po porazih je ostal zelo miren

V četrtek ob 20.30 Slovence čakajo še Poljaki, s katerimi se bodo udarili za vstop v veliki finale. "Veselimo se te zmage nad Rusi, a naredili nismo še nič. Vsakršno slavje je prepovedano, varčevati je treba z energijo, saj je turnir že zelo dolg. Naslednji tekmec so Poljaki, o kateri ni treba izgubljati besed. Nov tekmec svetovnega formata, a ni problema, pripravljeni bomo," obljublja italijanski strokovnjak na klopi Slovenije, ki ne skriva, da si želi zlatega odličja.

Giulianiji je Andrea Giani zelo pri srcu, a verjame, da ga lahko preseže.

S tem bi z vrha najuspešnejših slovenskih odbojkarskih selektorjev sklatil rojaka Andreo Gianija. "Gianga dobro poznam, vem, kaj pomeni Slovencem, a vseeno upam, da bom še uspešnejši kot on," je pred meseci v enem izmed intervjujev dejal novi ljubljenec slovenskega občinstva. Tudi mi upamo, da bo tako.

