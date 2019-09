Po kaosu izkušeni poljski odbojkar umirja žogo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljska odbojkarska reprezentanca je imela nevšečnosti po zmagi v četrtfinalu evropskega prvenstva proti Nemčiji. Njihovo let iz Amsterdama v Ljubljano je bil zaradi težav Adrie Airways odpovedan. Na pomoč jim je priskočila vlada, kapetan izbrane vrste Michal Kubiak pa poudarja, da jim ta dogodek ne bo prekrižal načrtov.

"Naša pot v Ljubljano je šla po nekoliko drugačni smeri. A ni skrbi, saj ne bo nič spremenilo," je sprva priznal 31-letni poljski odbojkar Michal Kubiak.

Poljaki so imeli namreč v torek za 10.15 predviden let iz Amsterdama v Ljubljano, vendar zaradi finančnih težav Adrie Airways letalo ni poletelo. Na njihovo srečo so v njihovi domovini hitro odreagirali. V glavno mesto Nizozemske jih je po naročilu predsednika vlade Mateusza Morawieckega prišlo iskati vladno letalo ter jih pripeljalo v Slovenijo, kjer se bodo v četrtek ob 20.30 v polfinalu evropskega prvenstva pomerili proti naši izbrani vrsti, ki je v ponedeljek šokirala celotno Rusijo.

Sicer ne uporabljam pomembnih kontaktov za zasebne namene

"Načrt priprav potek nemoteno, čeprav smo nekoliko kasneje prišli v Ljubljano. Nemudoma smo začeli iskati rešitev, kako priti v Ljubljano. Predsednik vlade se je hitro odzval. Vsem bi se radi zahvalili, da so nam priskočili na pomoč. Največja seveda Morawieckemu. Zjutraj smo šli v hotel, odspali dve uri in pol ter lepo pojedli zajtrk. Na srečo imam v svojem mobilnem telefonu nekaj številk pomembnih ljudi. Sicer jih ne uporabljam za privatne zadeve, vendar je bila tokrat kriza. V nasprotnem primeru bi lahko čakali cel dan, da bi prišli na prizorišče polfinala." je za eurosport.tvn24.pl dejal kapetan poljske reprezentance.

Kapetan Tine Urnaut in soigralci so v ponedeljek navdušili odbojkarsko javnost, potem ko so izločili favorizirane Ruse. Foto: Grega Valančič / Sportida

Ko ga je predsednik vlade vprašal, čigava krivda je bila, ni želel kazati s prstom na nobenega: "Včasih letalske družbe stavkajo in nimamo vpliva na to. Ali nam bo pomagalo, če bomo iskali krivca? Ne verjamem. Ni pomembno. Nihče ni zmagal zaradi pritoževanja. Pomembno je, da smo odpotovali v Slovenijo. Vse gre po načrtu, čeprav je nekaj zamude. Naša naloga je, da se optimalno pripravimo na polfinalni obračun. Na igrišče moramo, kot da se ni nič zgodilo."

Verjame, da bodo imeli prevoz do Pariza organiziran

Svetovni prvaki so v polfinalnem dvoboju s Slovenci favoriti. V svojih vrstah imajo tudi naturaliziranega Kubanca Wilfreda Leóna Venera, ki bo za slovenske odbojkarje predstavljal največjo nevarnost.

Slovenski odbojkarji bodo skušali po evropskih premagati še svetovne prvake. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Rad bi, da bi imeli čarterski let nato še za finale, saj ne vemo, kaj se bo zgodilo. A to prepuščamo odgovornim. Upam, da se takšna stvar ne bo več zgodila. Da ne bomo čakali na dobro voljo organizatorja, vendar bomo imeli za Pariz organiziran prevoz, ki ne bo pod vprašajem zaradi stavke ali česarkoli drugega," je še dejal Kubiak, ki je bil ob Kubancu ključni mož, da je Nemčija v četrtfinalu padla s kar 3:0.

Tako poljski kakor tudi slovenski odbojkarji bodo v vsakem primeru morali po četrtkovi tekmi na pot v Pariz, saj bosta tekmi za zlato in bronasto medaljo odigrani v francoski prestolnici. Za bronasto odličje se bodo odbojkarji pomerili v soboto, za zlato pa dan pozneje.