Predsedniški vzklik: To bo šlo v anale

Predsednik države Borut Pahor in predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret sta takole skupaj spremljala velik podvig odbojkarjev. "To bo šlo v anale," je po zmagi nad Rusijo navdušeno razlagal Ropret.

Predsednik države Borut Pahor in predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret sta takole skupaj spremljala velik podvig odbojkarjev. "To bo šlo v anale," je po zmagi nad Rusijo navdušeno razlagal Ropret. Foto: CEV

"Končno je padla tudi ta velika Rusija, ki nas je do zdaj vedno poslala domov, kjerkoli smo jo srečali. No, tokrat smo pa mi njih. Ti fantje so enkratni, zaslužijo si vsi podporo. Takšnega vzdušja, kot je tukaj, ne pripravijo niti Poljaki. Kar se dogaja v Stožicah, je za odbojko unikum," je po premierni zmagi slovenske odbojkarske reprezentance nad Rusijo in napredovanju v polfinale evropskega prvenstva dejal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

"Napovedovati zmago nad trenutno eno najboljših reprezentanc na svetu je malo predrzno. Brez tega občinstva, brez teh Stožic, Ljubljane nam to ne bi uspelo. Brez vse podpore ne bi šlo. Navdušeni smo vsi. Padla je končno tudi ta velika Rusija, ki nas je do zdaj vedno poslala domov, kjerkoli smo jo srečali, no, danes smo pa mi njih," je po zmagi Slovenije nad Rusijo in uvrstitvi v polfinale navdušeno razlagal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

Video: kako je Klemen Čebulj prekinil predsednikovo izjavo

Odbojkarski unikum

Uspeh fantov, ki so med poletjem več mesecev postavljali temelje v mozaik domačega EuroVolleya, je z njimi proslavljal v mešani coni in hvalil to skupino, na katero bi bil težko bolj ponosen. "S tem srcem, ki ga premorejo, s to povezanostjo, s to energijo, ki jo imajo v ekipi, ne glede na to, kdo je na igrišču, res dajo vse od sebe, igrajo drug za drugega. In tu je rezultat. Ti fantje so enkratni. To podporo, ki jo dobivajo vsa ta leta, so si res zelo zaslužili. Če sem česa vesel, sem vesel tega, da imajo priložnost uživati pred polnimi Stožicami. Neverjetno, nepozabno," se je navezal še na več kot 11 tisoč navijačev, ki so pripravili izjemo vzdušje.

"Kar se dogaja v Stožicah, je za odbojko unikum," je o izjemnem vzdušju, ki ga je pripravilo dobrih 11.200 navijačev, dejal predsednik OZS. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Velikokrat sem bil na Poljskem na različnih tekmah. Seveda je tam lahko še več ljudi, država je bistveno večja, a takšnega vzdušja, kot je tukaj, ne pripravijo niti Poljaki. Gledal sem mnogo njihovih tekem, tudi mi smo igrali z njimi, a to, kar se dogaja v Stožicah, je za odbojko unikum."

Po ruskem skalpu dodatno (a sladko) delo

Nekateri člani odbojkarske družine so pred prvenstvom na glas govorili o kolajni, spet drugi so te misli raje zadržali zase. "Fantje so športniki. Napovedovati neke vmesne ali nizke cilje nima smisla. Seveda pa so se vsi zavedali, da prihaja ta tekma z Rusijo, ki bo odločala o vsem. Izjemno težka je bila že z Bolgarijo. A ta z Rusijo je bila nekaj, kar bo šlo v anale," je pozdravil visoke cilje, ki so jim Slovenci zdaj res povsem blizu.

"Napovedovati neke vmesne ali nizke cilje nima smisla. Seveda pa so se vsi zavedali, da prihaja ta tekma z Rusijo, ki bo odločala o vsem. Izjemno težka je bila že z Bolgarijo," o ciljih, ki so zdaj na dosegu roke, razmišlja Metod Ropret. Foto: Vid Ponikvar

V četrtek ob 20.30 jim bodo v polfinalu v nabito polnih Stožicah, ki bodo v tej odbojkarski evforiji premajhne za vse, nasproti stali svetovni prvaki Poljaki. Slovenci so jih zaustavili na obeh zadnjih evropskih prvenstvih. Ne glede na razplet tega obračuna se bodo varovanci selektorja Alberta Giulianija nato odpravili v Pariz, kjer se bodo borili za odličje. Ropreta in kolege z OZS je tako po ruskem skalpu čakalo dodatno delo, ki so ga z veseljem sprejeli.

"Pravilo v športu je, da ničesar ne delaj vnaprej. Šele ko skočiš, reči hop. Od zdaj bomo letalske vozovnice za Pariz z veseljem nakupovali."

"Kdorkoli bi bil nasproti, bi imel velike težave" "V takem vzdušju s to ekipo je vse mogoče. Smo neverjetna ekipa. Fantje, ki smo tukaj že po deset let in več, smo res dolgo časa delali za to, da smo sploh dobili turnir doma in da nam je uspelo," o velikem uspehu pravi Gregor Ropret. Foto: Grega Valančič/Sportida V mešani coni je neverjetne - to je bila njegova najpogostejša beseda - občutke doživljal še en član družine Ropretovih, predsednikov sin, podajalec naše izbrane vrste Gregor. O uspehu proti Rusom:

"Težko je zdaj karkoli povedati. Res neverjetna tekma proti neverjetni ekipi, a ob takem vzdušju, s takimi navijači je res težko izgubiti. Res smo dali vse od sebe. Katerakoli ekipa bi nam danes stala nasproti, bi imela velika težav." O navijačih in vzdušju:

"Igrali smo že marsikje, pred marsikaterim občinstvom, a preprosto na tej tekmi danes in že na prejšnjih tekmah je bilo izjemno. Menim, da je to najboljše občinstvo, pred katerim smo kadarkoli igrali. Hvala vsem navijačem, ki nas pridejo podpret. Ne morejo si predstavljati, kaj nam to pomeni. Taki navijači ti dajo krila, počneš stvari, za katere morda v tistem trenutku niti ne verjameš, da jih zmoreš. Lahko si le želimo še ene take tekme pred temi fantastičnimi navijači." "Že na začetku se je videlo, da danes nismo prišli le sodelovat, ampak zmagat. Premagati Rusijo je neverjeten podvig." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida O tem, kdaj so začeli verjeti, da Rusi lahko padejo:

"Že na začetku se je videlo, da danes nismo prišli le sodelovat, ampak zmagat na tej tekmi. Skoraj vse od prve do zadnje točke smo igrali svojo igro, v tretjem setu se nam sicer ni izšlo, tudi oni so odigrali nekaj fantastičnih točk ... Premagati Rusijo je neverjeten podvig. Če nam je uspelo to, nam lahko vse. Vemo, da lahko igramo z vsako ekipo, ampak preprosto si ne smemo privoščiti nizov treh, štirih izgubljenih točk. Tokrat smo bili, kljub tistemu tretjemu setu, zelo zbrani, srčni, borbeni. Zaslužili smo si to zmago." O Poljakih:

"Preprosto moramo iti tekmo po tekmo. V polfinalu proti Poljski moramo pustiti vse, kar imamo, na igrišču. Če bo to dovolj za zmago, bo, v nasprotnem primeru pa si nimamo česa očitati. Verjamem, da lahko gremo do konca. Najprej evropski prvaki, potem svetovni. Če želiš kolajno, je treba premagati vse. V takem vzdušju s to ekipo je vse mogoče. Smo neverjetna ekipa. Fantje, ki smo tukaj že po deset let in več, smo res dolgo časa delali za to, da smo sploh dobili turnir doma in da nam je uspelo, kar nam je zdaj, preboj v polfinale. Neverjetno, nekaj, kar si bomo vsi zapomnili za vse življenje." Sportal Poljaki imeli nevšečnosti: njihov polet v Ljubljano odpovedan, naproti jim je stopila država

Odmevi iz Stožic:

Preberite še: