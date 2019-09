Kaj svetovni prvaki sporočajo našim odbojkarjem? #video

Slovenski kajakaši in kanuisti na divjih vodah so trenutno v Španiji, natančneje v La Seu d'Urgellu, kjer je svetovno prvenstvo. Odbojkarska evforija je segla tudi do Španije, in sicer tako do slovenskih tekmovalcev kot tudi do novinarjev. Vso srečo so našim odbojkarjem zaželeli tudi aktualni svetovni prvaki v šprintu.

"Ali lahko 'zrihtaš' kakšno karto?"

V zadnjih dveh dneh je marsikomu od novinarskih kolegov zazvonil telefon in veliko jih je dobilo vprašanje: "Ali lahko 'zrihtaš' kakšno karto za odbojkarsko tekmo med Slovenijo in Poljsko?" Pesti za naše odbojkarje bodo držali tudi aktualni svetovni prvaki.

V sredo se je uradno začelo svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah, na sporedu pa so bile ekipne vožnje. Vso srečo in dobro energijo našim odbojkarjem iz Španije pošiljajo Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven, ki so v sredo postali svetovni prvaki.

Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Nekaj naših tekmovalcev smo vprašali tudi o odbojkarskem prvenstvu in ugotovili, da večina izmed njih spremlja dogajanje, medtem ko so nekateri bolj osredotočeni nase. Eden izmed tistih, ki redno spremlja slovenske odbojkarje, je kanuist Luka Božič, eden izmed favoritov za medaljo na tem svetovnem prvenstvu. Luka Božič si je v predtekmovanju v Stožicah ogledal tekmo med Slovenijo in Finsko.

"Prav gotovo imajo naši odbojkarji vso našo podporo. Že na tekmi med Slovenijo in Finsko je bilo odlično vzdušje. Zadnjo tekmo proti Rusiji sem gledal na računalniku in moram reči, da bi se za kratek čas preselil celo tja, glede na to, kakšno je bilo vzdušje. Želim jim vso srečo. Za njih bom navijal tudi na tekmi proti Poljski," je bil jasen primorski kanuist.

Eden izmed tistih, ki si je vzel čas za naše odbojkarje, je tudi kanuist Anže Berčič. Kaj nam je glede tega povedal ljubljanski kanuist, ki je letos na tekmi svetovnega pokala v Tacnu zasedel drugo mesto?

Če bi se dalo, bi bila na obeh koncih hkrati

Še najbolj je bila v odbojkarsko zgodbo vpletena Nina Jelenc, predstavnica za medije na Kajakaški zvezi Slovenije. Ta je nekaj časa na EP v odbojki pomagala v medijskem centru. Predvsem jo je zanimalo, kako poteka delo v preostalih medijskih športih.

"Stopila sem v stik z Ano Oblak, predstavnico za medije na Odbojkarski zvezi Slovenije, in dogovorili sva se, da pridem pomagat," nam je uvodoma povedala Nina, ki je tudi sama, ne glede na to, da je tam delala, občutila vso navijaško evforijo.

Foto: Nina Jelenc

Fantastični navijači

"Navijači so bili tako fantastični, nemogoče je bilo spregledati vso to evforijo. Seveda je povsem drugače, če si na tribuni ali v medijskem centru. Imaš tudi stik z igralci. Skratka, povsem drugače je, če si kupiš vstopnico in greš gledat tekmo," je razkrila Jelenčeva, ki trenutno svoje delo opravlja v Španiji. In kje bi bila trenutno raje?

"Če sem iskrena, bi bila najraje na obeh koncih hkrati. Seveda sem navdušena, da sem tukaj in spremljam svoj prvi šport, vendarle je tudi tam velika priložnost za uspeh naših odbojkarjev. Malo mi je žal, z veseljem bi bila v Stožicah," je dodala naša sogovornica, ki nam je priznala, da je tudi ona dobila kar nekaj klicev in vprašanj, ali lahko zagotovi kakšno vstopnico za polfinalno tekmo med Slovenijo in Poljsko.

Na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah bodo v četrtek na sporedu kvalifikacije v posamični konkurenci. Za uvrstitev v polfinale se bodo med slalomisti borili kajakašice in kanuisti, v šprintu pa bodo nastopali naši kajakaši in kanuist Blaž Cof.