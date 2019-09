Slavje po fantastični zmagi slovenske reprezentance nad veliko Poljsko (3:1) v polfinalu evropskega prvenstva v odbojki se je v četrtek iz dvorane Stožice preselilo pod milo nebo. Odbojkarske junake so namreč navijači pozdravili tudi pred dvorano. "To je neverjetno," je dejal predsednik OZS Metod Ropret.

Bolgarija, Rusija, Poljska. Slovenske žrtve v izločilnem delu evropskega odbojkarskega prvenstva. Slovenija je v velikem finalu! Edino, kar so slovenski odbojkarji obžalovali, ko so nato stopili pred navijače, ki jo jih čakali pred dvorano v Stožicah, je dejstvo, da po dveh pravljičnih tednih zdaj zapuščajo Ljubljano in se selijo v Pariz. Finalno tekmo (tekmec bo znan po tekmi Francija - Srbija) bi seveda najraje igrali kar v Stožicah.

Vseeno so se ob slovesu od Slovenije dostojno poslovili od navijačev. "Kdor ne skače, ni Slovenec," je znova odmevalo. Odmeval pa je tudi nagovor predsednika Odbojkarske zveze Slovenije Metoda Ropreta.

"Neverjetno. Doživeti to prijateljstvo, energijo in predanost reprezentanci je enkratno. Neizmerno sem vesel, da smo to izjemno tekmovanje pripeljali v Ljubljano, da ste jim izkazali podporo. A ti fantje, ta reprezentanca je bila večkrat spregledana. Toda ne z naše strani. Tisti, ki bi morali najbolj paziti na slovensko odbojko, so gledali drugam. Danes pa jim vi dajete pozornost," je dejal prvi mož OZS.

