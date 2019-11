Blog Poljaka, ki piše o slovenskih vinih, razglasili za vinski blog leta #video

Ko je živel v Sloveniji, se je Damian Buraczewski zaljubil v našo deželo, njene razglede in okuse, zato se je odločil, da slovensko vino približa svojim rojakom. Njegov blog, posvečen izključno slovenski kapljici, so na Poljskem pred kratkim razglasili za vinski blog leta.

Pred dobrim tednom dni je bil v Krakovu vinski sejem Enoexpo, največji tovrstni dogodek na Poljskem. V okviru sejma je najpomembnejša poljska revija o vinu Czas Wina (Čas vina) podelila nagrade najboljšim vinskim blogom preteklega leta in za najboljšega so razglasili SlovVine, blog Damiana Buraczewskega, ki se je posvetil izključno slovenskim vinom.

Buraczewski - po izobrazbi magister politologije, po srcu pa fotograf in novinar - je tri leta in pol živel v Sloveniji in se popolnoma navdušil nad njo. Tukaj je začel spoznavati tudi slovensko vino, ki ga je tako prevzelo, da mu je posvetil svoj blog.

Blog SlovVine zdaj ustvarja že šest let, piše ga v poljščini in tako svojim rojakom odkriva slovenske vinorodne kraje. "Slovenija je kot vinska dežela na Poljskem še slabo prepoznana," je povedal, "a je zanimanja vinske panoge in kupcev veliko. To je nedvomno potrdila nagrada za najboljši blog, ki jo je žirija utemeljila s tem, da Poljakom razkriva novo, odlično vinsko destinacijo."

Buraczewski z Marekom Bieńczykom (levo), legendo vinskega novinarstva na Poljskem Foto: Grzegorz Fijas/Czas Wina

Naziv, ki ga je letos prejel njegov blog, je v poljski vinski panogi zelo odmeven, je poudaril Buraczewski: "Vsi prejšnji nagrajenci so postali vplivni vinski novinarji, ki sodelujejo z različnimi mediji na Poljskem." Pronicljivi bloger je sicer že do zdaj deloval kot ambasador slovenskega vina in kulinarike na Poljskem, pred kratkim je šest poljskih novinarjev in blogerjev pripeljal na vinsko-kulinarično raziskovanje slovenske Istre.

Nagrado za blog leta je Buraczewski prejel iz rok Mareka Bieńczyka, vplivnega vinskega pisca na Poljskem. "Povabil sem ga v Slovenijo in obljubil je, da pride," je povedal Buraczewski, "zanimajo ga predvsem mladi slovenski vinarji, o katerih pišem na blogu."

