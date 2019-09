Ko so govorili o zlatem odličju, so se mnogi smejali. Dvomimo, da se še. #video

"Res sem vesel, da smo tudi proti Poljakom odigrali tako, kot znamo. In ko je tako, nas, sploh v teh Stožicah, nihče ne more premagati. Upam, da bomo na tej ravni zaigrali tudi v finalu v Parizu," se je po veliki zmagi nad Poljaki in uvrstitvi v veliki finale evropskega prvenstva smejalo tudi Alenu Pajenku, ki na tem prvenstvu igra v življenjski formi. Njegov izkoristek v napadu je na tem turnirju fenomenalen, odlično delo pa opravlja tudi v bloku.

Ko so fantje pred začetkom prvenstvom govorili o kolajni, nekateri celo samo o zlatu, so se mnogi tem napovedim nasmihali in jih niso jemali resno, a to, kar slovenski odbojkarji počnejo na tem evropskem prvenstvu, je res nekaj neverjetnega. Čeprav v skupinskem delu niso blesteli. Razen proti Belorusiji, ki so jo zmleli, so se mučili na domala vse tekmah skupinskega dela, Severna Makedonija jih je celo premagala, a ko so se začeli izločilni boji, se je četa Alberta Giulianija spremenila v stroj, ki melje tekmece drugega za drugim.

Dodajmo, da na tem prvenstvu Sloveniji ni bilo niti malo podarjeno. Skupino so si delili z morda trenutno najboljšo ekipo na svetu, Rusijo, v osmini finala so dobili najboljšega tretjega uvrščena, Bolgarijo, nato pa je zaradi čudnih odbojkarskih pravil v četrtfinalu spet sledil obračun z Rusi. Tudi to oviro so uspešno premestili, za nagrado pa prejeli še obračun s svetovnimi prvaki, Poljaki. A prav nihče od naštetih v polnih Stožicah ni bil kos slovenskim junakom, ki bo bodo v nedeljo ob 17.30 lovili zlato odličje. V vsakem primeru bodo vsaj ponovili uspeh izpred štirih let, ko so v Sofiji osvojili srebrno odličje.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Poljsko (foto: Matic Klanšek Velej in Grega Valančič / Sportida):

Zdaj se ve, kdo bo gospodar v Radomu

Poljaki, ki so pred srečanjem močno podcenjevali Slovenijo in je niso jemali resno, so v četrtek zvečer doživeli streznitev in šok, po katerem se bodo težko pobrali tudi v tekmi za tretje mesto. "Prebrali smo in slišali njihove izjave pred tekmo. To ti zagotovo da dodatne vzpodbude, dokazali smo jim, da Slovenija nima le 6 igralcev, ima jih 12 tisoč in Poljaki to zdaj dobro vedo," je še povedal Alen Pajenk.

Dejan Vinčić in Alen Pajenk bosta v novi klubski sezoni deležna posebnega statusa. Foto: Grega Valančič / Sportida

Bloker iz Maribora, ki skupaj z reprezentančnima kolegoma Dejanom Vinčićem in Alen Šketom igra za Czarni Radom, dobro ve, kako razmišljajo Poljaki in da jim samozavesti ne manjka. "Vem, kako je, in vem, da razmišljajo. A zdaj se ve, kdo bo v slačilnici Radoma gospodar," se je še malce pošalil slovenski reprezentant.

Slovenci bodo nocoj dobili tekmeca v finalu. Tako kot večini je tudi Pajenku bolj ali manj vseeno, s kom se bodo pomerili. Bo to dvoboj proti nekdanjemu slovenskemu selektorju Slobodanu Kovaču in njegovim Srbom ali Franciji, s katero ima slovenska ekipa še neporavnane račune. "Če želiš na sam vrh, moraš vse premagati. Ali nam bo na poti do zlata stala Srbija ali Francija, pa je vseeno," še pove.

Slavje o zmagi nad Poljaki se je nadaljevalo tudi zunaj Arene Stožice:

