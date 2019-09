Padli še svetovni prvaki! Slovenija je v velikem finalu evropskega prvenstva!

Slovenski odbojkarji so velikem finalu evropskega prvenstva! V prvem polfinalu so pred razprodanimi Stožicami s 3:1 ugnali še svetovne prvake Poljake in si zagotovili najmanj srebrno odličje. V nedeljskem finalu, ki bo ob 17.30 v Parizu, se bodo za zlato kolajno udarili z zmagovalcem petkovega polfinala med Francijo in Srbijo.

Poljska : Slovenija 1:3 (-23, 24, -22, -23) Poljska: Nowakowski, Muzaj, Konarski, Komenda, Szalpuk, Leon, Wojtaszek (L), Dryzga, Kubiak, Sliwka, Kochanowski, Zatorski (L), Bieniek, Klos Slovenija: Štern T., Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Štern Ž., Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Urnaut, Čebulj, Planinšič

Zmagovalnega konja se ne menja in tudi slovenski selektor Alberto Giuliani ga ni. Začel v je v postavi Klemen Čebulj, Tine Urnaut, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Dejan Vinčić, Mitja Gasparini in Jani Kovačič. Poljaki so tekmo odlično odprli, hitro povedli z 9:4, nato pa je Slovenija po odličnih servisi kapetana Urnauta dosegla kar pet zaporednih točk in ujela favorizirane goste (9:9). Po izidu 10:10 so Poljaki spet povedli in skozi celoten niz vodili za točko ali dve, po bloku nad Gasparinijem pa je so povedli z 20:17, kar je bila lepa zaloga pred samo končnico.

Toda slovenski odbojkarji so že večkrat na tem prvenstvu pokazali, da se ne predajo in po dveh točkah Čebulj in napaki Leona v napadu ponovno ujeli Poljake (20:20). Poljaki po minuti odmora dosegli dve zaporedni točki, nato pa so Slovenci stopili skupaj predvsem po zaslugi vrhunskih servisov Čebulj dosegli štiri zaporedne točke in povedli s 24:22. Izkoristili so druga zaključno žogo, po izjemen bloku Pajenka Leonu se je na semaforju izpisalo 25:23.

Tudi v drugem nizu je Giuliani v igrišču zadržal Tončka Šterna, ki je ob koncu prvega niza zamenjal Gasparinija. Slovenci tudi v drugem nizu niso popuščali. Povedli so s 6:3, nato pa prednost dveh točk držali do sredine nize 17:15. Poljaki so sicer dvakrat izenačili na 17:17 in 19:19, a Slovenci so jim vrnili z dvema zaporednima točkama in v končnico niza prišli s prednostjo dveh točk (21:19). Pri izidu 24:23 za Slovenijo so imeli domači odbojkarji tudi napad za osvojitev drugega niza, a je Leon z blokom zaustavil Čebulja. Po izenačenju je na sceno stopil Bieniek, ki je z asom Poljake popeljal v vodstvo s 25:24, nato pa so slovenske odbojkarje zaustavili še z blokom (26:24).

Tretji niz so nekoliko bolje začeli Poljaki (6:4), a so izjemni Slovenci po seriji štirih zaporednih točk spet pokazali zobe in na noge dvignili razprodane Stožice (8:6). Po točki Čebulja je Slovenija povedla že z 10:7. Po bloku nad Kubiakom se je ta povzpela še za točko (12:8) in to je bila prednost, ob kateri so se začele tresti tudi Poljakom. Slovenci niso popuščali in na krilih navijačev prednost le še povečevali (16:11). Proti koncu so gostje sicer malce zapretili, a ko je Štern dosegel as za 21:17, je bilo vsega konec. Končni izid tretjega niza je bil 25:22.

Konec tedna v Pariz

Ne glede na razplet srečanja se bosta obe reprezentanci preselili v Pariz in tam odigrali še eno tekmo. Poraženec se bo v soboto popoldne boril za bron, zmagovalec v nedeljo za zlato.

Drugi finale bo v petek, ko se bodo gostitelji Francozi udarili s Srbi.

Evropsko prvenstvo, moški, polfinale:

