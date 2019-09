Vse po načrtu: Naj si nihče ne drzne govoriti o presenečenju #video

"Pravljice ne želimo končati. Ne želimo si brona, ne želimo si srebra, ki ga že imamo. Če so pred štirimi leti govorili o presenečenju, naj si tokrat nihče ne drzne govoriti o presenečenju. Gremo po zlato," je po veliki polfinalni zmagi, po kateri so se slovenski odbojkarji drugič v zgodovini uvrstili v finale evropskega prvenstva, dejal najizkušenejši v slovenski vrsti Mitja Gasparini.

Ne, slovenske odbojkarske pravljice še ni konec. Končala se bo v nedeljo zvečer, ko se bodo Slovenci v Parizu še drugič borili za naslov evropskih prvakov. Za bitko za evropsko zlato so v četrtek v kotlu razprodanih Stožic s 3:1 zagrenili življenje svetovnim prvakom Poljakom.

"Vse po načrtu. Pravljice ne želimo končati. Od prvega do zadnjega dne bomo tukaj, sodelovali in vsem pokazali, da smo ekipa, na katero je treba resno računati," je vidno utrujen, a nabit s čustvi po zmagi razmišljal najizkušenejši član slovenske zasedbe Mitja Gasparini in priznal, da se je bilo najtežje držati načrta, ki ga je pripravil večinoma italijanski trenerski štab: "Če se kot ekipa držimo načrta, nas težko kdo ustavi, a vse srečanje se ga je težko v celoti držati. Tokrat nam je, kot proti Bolgarom in Rusom, znova uspelo. Fantastično."

Rezultat ekipe, ki drži skupaj, se bodri, popravlja napake

Z ekipo se je že odpravil proti Parizu, kjer bo ob 17.30 igral v velikem finalu prvenstva stare celine in poskušal preseči največji uspeh slovenske odbojke do zdaj, srebro iz leta 2015.

"Ne želimo si brona, ne želimo si srebra. Srebro imamo že doma. Takrat so govorili o presenečenju, tokrat naj si nihče ne drzne govoriti o presenečenju. Kdor nas je spremljal, ve, da smo si to zaslužili. Od prvega dne, ko smo se zbrali, borimo drug drugega, drug drugega popravljamo, držimo skupaj. To danes je rezultat. Seveda brez takega fantastičnega občinstva ne bi šlo. Znova neverjetno vzdušje. Še enkrat hvala vsem, ki so prišli, ki izgubljajo glas zaradi nas. Čim več si jih želimo v Parizu. Vem, da kaj takega ne bo mogoče, a potrudili se bomo za vsakega, ki nas spremlja," je dejal 35-letni Izolčan, ki so ga v mešani coni pričakale največje navijačice, hčerke.

Družinsko veselje Mitje Gasparinija:

Navijače imajo v srcih

Tudi Klemen Čebulj je še enkrat več pohvalil občinstvo in ekipo, ki že štiri mesece in pol gara, da bi uresničila sanje. "Hvala navijačem. Vemo, da jih ne bo toliko v Parizu, a imamo jih v srcu. Za tiste, ki bodo prišli, vemo, da nas bodo bodrili s srcem in nam pomagali osvojiti to evropsko prvenstvo."

Fotogalerija (Grega Valančič, Matic Klanšek Velej/Sportida):

1 / 77 2 / 77 3 / 77 4 / 77 5 / 77 6 / 77 7 / 77 8 / 77 9 / 77 10 / 77 11 / 77 12 / 77 13 / 77 14 / 77 15 / 77 16 / 77 17 / 77 18 / 77 19 / 77 20 / 77 21 / 77 22 / 77 23 / 77 24 / 77 25 / 77 26 / 77 27 / 77 28 / 77 29 / 77 30 / 77 31 / 77 32 / 77 33 / 77 34 / 77 35 / 77 36 / 77 37 / 77 38 / 77 39 / 77 40 / 77 41 / 77 42 / 77 43 / 77 44 / 77 45 / 77 46 / 77 47 / 77 48 / 77 49 / 77 50 / 77 51 / 77 52 / 77 53 / 77 54 / 77 55 / 77 56 / 77 57 / 77 58 / 77 59 / 77 60 / 77 61 / 77 62 / 77 63 / 77 64 / 77 65 / 77 66 / 77 67 / 77 68 / 77 69 / 77 70 / 77 71 / 77 72 / 77 73 / 77 74 / 77 75 / 77 76 / 77 77 / 77

Mentaliteta in garanje od 15. maja sta zmagala

Čeprav so fizično in mentalno precej utrujeni, česar po 14 dneh hudih bojev in mesecih priprav ni več mogoče skriti, bodo zadnje atome moči iz sebe iztisnili v nedeljo v Parizu.

"Naša mentaliteta, ki smo jo gojili od 15. maja do danes, je zmagala. Takrat smo postavili temelje naše ekipe in z njimi šli skozi vsak dan, tokrat pa spet pokazali, česa smo sposobni in premagali aktualne svetovne prvake. " Foto: Grega Valančič/Sportida

"Mi bomo dali še vso energijo, ki nam je preostala, za to tekmo. Naša mentaliteta, ki smo jo gojili od 15. maja do danes, je zmagala. Takrat smo postavili temelje naše ekipe in z njimi šli skozi vsak dan, tokrat pa spet pokazali, česa smo sposobni, in premagali aktualne svetovne prvake. Zavedamo se, da ko gre za izločilne boje, ni popravnih izpitov. Če ne damo vsega od sebe, lahko le pripravimo kovčke. Zdaj jih bomo za Pariz za finale, kjer se bomo borili do konca za naslov," še pravi Čebulj, Poljakom, ki so pred polfinalom pokali od samozavesti, pa sporoča: "Znani so po tem, da nas podcenjujejo, a jih vedno dobijo. Naj nas z veseljem podcenjujejo še naprej, a mi vedno znova dokazujemo, da se nas ne sme podcenjevati."

Finale med Slovenijo in zmagovalcem večernega polfinale med Srbijo in Francijo bo v nedeljo ob 17.30 v Parizu. Če bodo zvečer slavili galski petelini, bomo spremljali ponovitev finala iz leta 2015, ko so s 3:0 slavili Francozi.

Preberite še: