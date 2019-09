Slovenskemu kapetanu Urnautu je žal za eno stvar #video

Slovenija slavi odbojkarje, ki so z novo izjemno predstavo premagali še aktualne svetovne prvake Poljake in se uvrstili v veliki finale. "Zahvaliti se moram navijačem. Eden glavnih dejavnikov so bili, da nam je uspelo. Fantastični so bili," je kapetan reprezentance Tine Urnaut pel hvalnice Slovencem.

V osmini finala Bolgarija, v četrtfinalu še vedno aktualna evropska prvakinja Rusija in v polfinalu svetovna prvakinja Poljska. To so skalpi slovenskih odbojkarjev v izločilnih bojih evropskega prvenstva.

Prav na vseh tekmah so imeli bučno podporo navijačev, ki so zapolnili dvorano Stožice. Za polfinalni obračun s Poljaki je vladalo veliko zanimanje. Ljubljanska dvorana je bila premajhna za vse, ki so želeli od blizu pospremiti izjemen uspeh.

"Zahvaliti se moram navijačem. Eden glavnih dejavnikov so bili, da nam je uspelo. Fantastični so bili. Pred prvenstvom smo si želeli, da bi napolnili Stožice. Edina stvar, ki mi je je žal, je ta, da ne moremo igrati finala pred takšnim občinstvom. Vstopnic ni bilo več. Kaj takšnega smo si lahko le želeli in sanjali. Hvaležni smo za to, kar smo naredili. S podporo takšnega občinstva nam je uspelo. Upam, da bomo imeli podporo tudi v Parizu," je po četrtkovi zmagi nad Poljaki s 3:1 z zadovoljstvom razlagal kapetan naše izbrane vrste Tine Urnaut.

"Celotni Poljski smo pokazali, da smo pravi za finale. Njim pa nasvidenje že tretjič zapored."

Tudi Dejan Vinčić je izpostavil njihovo podporo, brez katere bi težko zdržal na igrišču: "Težko je z besedami opisati radost, veselje, občinstvo, ki je fenomenalno. Če bi igrali finale tu, bi napolnili še ene Stožice. Žal mi je, da ne morejo vsi videti tekme v živo. Vsem hvala od srca. To je njihova zmaga. Držijo nas gor. V drugem setu je bilo težko, utrujen sem bil. Krči so me grabili. Navijači so naredili svoje. Kako boš razočaral takšno občinstvo? Nemogoče je to."

Dodatno spodbudo pa slovenski odbojkarji niso dobili le od navijačev, ampak tudi od poljskega selektorja, ki je pred tekmo izjavil, da se mu Slovenija ne zdi dovolj kakovostna reprezentanca za finale: "Po navadi pred tekmo ne berem člankov in komentarjev. Vedno jih potem. Slučajno sem to izjavo zasledil. Hvala mu za izrečene besede, ki so nas podžgale. Celotni Poljski smo pokazali, da smo pravi za finale. Njim pa nasvidenje že tretjič zapored."

V boju za zlato medaljo se bodo slovenski odbojkarji pomerili s Francozi ali Srbi, ki se bodo za drugo finalno vstopnico udarili danes ob 21. uri.