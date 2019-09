Žreb združil kroglici Domžal in Mure

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V edinem povsem prvoligaškem obračunu v četrtfinalu pokala Slovenije se bodo udarile Domžale in Mura. Foto: Urban Meglič/Sportida

Nogometna zveza Slovenije je na Brdu pri Kranju izžrebala četrtfinalne pare pokala Slovenije. Ti so Celje - Kalcer Radomlje, Nafta 1903 - Rudar Velenje, Domžale - Mura in Aluminij - Koper.

Edini prvoligaški obračun bo tako med Domžalami in Muro. Prve so v osmini finala premagale Brda, Sobočani pa so izločili kranjski Triglav.

Celjani, ki so do zdaj že devetkrat zaigrali v velikem finalu, se bodo za uvrstitev v polfinale pomerili z vodilno ekipo druge lige Kalcer Radomlje.

Knapi so v osmini finala pokala Slovenije v gosteh presenetili Olimpijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koper, ki je v osmini finala presenetil državne prvake iz Maribora, čaka spopad z Aluminijem, Velenjčane, ki so presenetljivo izločili branilca naslova Olimpijo, pa čaka še en drugoligaš - Nafta 1903.

V boju za polfinale bodo klubi igrali po dve tekmi. Prvi četrtfinalni boji bodo na sporedu 16. ali 23. oktobra, potniki v polfinale pa bodo znani 30. oktobra.