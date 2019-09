V Parizu zanesljivo vsaj 2000 navijačev, verjetno pa še dvakrat več

Natančnih podatkov o tem, koliko bo slovenskih privržencev v Parizu, ni. Po podatkih prirediteljev slovenskega dela EP je vsaj 2000 takšnih, ki so prek agencij kupili aranžmaje in vstopnice in ki torej zanesljivo bodo ali pa so že v Parizu. Glavnina sicer prihaja danes oziroma v zgodnjih nedeljskih urah, tudi s čarterskimi poleti, precej Slovencev pa je bilo tudi že v petek in soboto na letih z bližnjih letališč (Benetke, Zagreb ...).

Koliko slovenskih navijačev bo v Parizu?

Izkušnje z zadnjih velikih tekmovanj kažejo, da uspehi slovenskih športnikov hitro spodbudijo tudi navijače, da se množično odločajo za pot. Nenazadnje je Pariz bližje kot Turčija, kjer je bilo pred dvema letoma na finalu košarkarskega EP ogromno Slovencev. Zato bo verjetno tudi v Parizu veliko tistih, ki so se na dolgo pot podali sami ali v družbi prijateljev z avtomobili ali kombiji, tako da bo seštevek vseh, ki bodo držali pesti za Slovence, lahko tudi presegel številko 4000 ali 5000.

Na tekmi bo slovenski navijač tudi predsednik republike Borut Pahor, spremljal ga bo resorni minister Jernej Pikalo, verjetno pa se bo za obisk Pariza v tem trenutku odločil še kdo iz visokih političnih vrst.

Tudi Srbi bodo imeli podporo s tribun

Slovencem gre na roko tudi razplet polfinala. Ker po zmagi Srbije v odločilni tekmi ne bo Francozov, bo verjetno teoretično lažje priti do vstopnic tudi tik pred tekmo. Po drugi strani pa bo verjetno navijaško močna tudi srbska stran, ne nujno zaradi navijačev, ki bi pripotovali iz Srbije, ampak tistih, ki sicer živijo v Franciji.

Za ogrevanje pred popoldanskim vrhuncem EP bodo slovenski navijači v središču Pariza imeli možnost neformalnega druženja; Slovenci ob 12. uri na trgu Trocadero pripravljajo navijaško ogrevanje pred finalom, s tega trga je do dvorane Bercy (oziroma Accor Hotels Arena, kot se uradno imenuje) nato možno proti z neposredno linijo podzemne železnice.

Za vse, ki ne bodo šli v Pariz, pa bi radi pozdravili zlate ali srebrne odbojkarske junake, pa pri odbojkarski zvezi pripravljajo še eno od možnosti druženja; sprejem reprezentance bo v ponedeljek ob 17. uri popoldne, najverjetneje na Kongresnem trgu v Ljubljani.

