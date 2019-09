Ob minuti molka Srbi začeli žvižgati in kričati: Bombardiral nas je! #video

Tik pred začetkom petkove polfinalne tekme EuroVolleyja v prelepi dvorani Bercy med domačo Francijo in Srbijo smo bili priča neprijetnim dogodkom. Ob minuti molka v spomin umrlega nekdanjega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca sicer maloštevilni srbski navijači niso ostali mirni in so začeli na vso moč žvižgati in kričati.

Več kot 12 tisoč navijačev v sloviti dvorani je ob vsem tem početju gostujočih navijačev obnemelo in ni razumelo, zakaj to počnejo, a vse skupaj ima ozadje. Srbi še zdaleč niso pozabili napada Nata leta 1999, eden glavnih zagovornikov te vojaške akcije v Srbiji pa je bil ravno umrli francoski predsednik Chirac. "Bombardiral se je," se je med drugim slišalo s tribun Bercyja kot tudi ''terorist, terorist," poroča srbski Kurir.

Srbsko negodovanje med minuto molka:

Honteux ces quelques sifflets (provenant en grande partie de la tribune où se trouvent les supporters serbes) pendant la minute de silence en hommage à Jacques #Chirac. Les supporters français ont la rage et soutiennent plus que jamais les bleus #FRASER pic.twitter.com/TsjojT8RDP — C. de La Morinerie (@Morinerie) 27 September 2019

"Srbi so narod brez zakonov in vere. To je narod razbojnikov in teroristov," je pred 20 leti govoril Chirac, njegovih besed in dejanj pa mu tudi po njegovi smrti Srbi niso odpustili. In mu jih zagotovo nikoli ne bodo.

Kljub vsem zapletom pred tekmo smo v Parizu spremljali fantastično odbojkarsko predstavo, ki so jo po petih nizih dobili Srbi, razočarani domačini pa se bodo danes ob 18. uri s Poljaki udarili za končno tretje mesto.

Preberite še: