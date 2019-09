Srbski zvezdnik se po veliki zmagi ni držal nazaj: "Poznavalci", ta zmaga je za vas

Čeprav je večina v nedeljskem finalu poleg Slovenije videla Francijo, so Srbi predvsem zahvaljujoč dobremu servisu in izjemni igri v bloku (16) utišali dvorano Bercy in se v velikem slogu uvrstili v veliki finale. "Čestitke Franciji za izjemno igro in njenim glasnim navijačem. Komaj smo se pogovarjali. A na koncu smo pokazali svojo kvaliteto in prišli do pomembne zmage, ki jo moramo hitro pozabiti. Naše misli so že pri Sloveniji, tukaj smo, da osvojimo evropski naslov," je za srbski Blic dejal prvi junak srbske zmage nad galskimi petelini Aleksandar Atanasijević, ki se je na koncu ustavil pri 27 točkah.

Stavnice pred petkovo tekmo Srbom niso dajale veliko možnosti, a jim četa nekdanjega slovenskega selektorja Slobodana Kovača pokazala, da so jih prehitro odpisali. Komentatorji in drugi strokovnjaki so bili mnenja, da so se Srbi uvrstili med štiri le zato, ker do zdaj na tem prvenstvu še niso imeli resnega tekmeca. To bolj ali manj drži. V skupinskem delu so imeli od malce bolj znanih ekip le Belgijo, v osmini finalu Čehe, v četrtfinalu pa Ukrajince. Za povrhu vsega so imeli tako s Čehi kot Ukrajinci obilico dela, a srbski odbojkarji so vse te besede in komentarje zunanjih opazovalcev vzeli zelo osebno.

Zmago podaril ''poznavalcem"

"Veliko se je govorilo, kako se je Srbija prišla do polfinala brez resne tekme, zdaj pa lahko rečem le, da je ta zmaga proti Franciji le za te poznavalce," se je cinično nasmehnil zvezdnik Perugie, ki je proti galskim petelinom pokazal, da je eden najboljših korektorjev na svetu in bo ob Urošu Kovačeviću prva nevarnost za Slovenijo v nedeljskem finalu (17.30).

Srbi zagotovo ne bodo ponovili napak Rusije in Poljske, ki Slovenije niso jemali resno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pričakujejo hud odpor

Samozavestni Srbi vsaj po trenutnih besedah sodeč ne bodo podcenjevali Slovenijo in pričakujejo vsaj tako trd odpor, kot so jim ga nudili Francozi. "To je moderna odbojka. Nihče ni toliko boljši, da bi zmagovalec že vnaprej odločen. Naš tekmec v finalu je Slovenija, katero zelo dobro poznamo in vemo, kako igrati proti njej. Tukaj je še naš selektor, ki jo je še lani vodil na svetovnem prvenstvu, tudi on jo pozna do potankosti. Verjamem, da smo sposobni dvigniti trofejo," je še za konec dodal Atanasijević.

