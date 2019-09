Umrl nekdanji francoski predsednik Jacques Chirac

Chirac je bil francoski predsednik med letoma 1995 in 2007, kasneje se je umaknil iz javnega življenja. Po letu 2005 je bil zaradi žilnih obolenj večkrat hospitaliziran. Z ženo Bernadette Chirac sta živela v Parizu.

Ko je izgubil imuniteto, so potrkali kriminalisti

Po odhodu iz Elizejske palače in izgubi predsedniške imunitete je bil tarča korupcijskih obtožb. V času, ko je bil župan Pariza (med letoma 1977 in 1995), naj bi na mestni občini prišlo do poneverbe javnih finančnih sredstev, s katerimi naj bi financirali člane Neogolističnega Združenja za republiko (RPR), ki so dobili namišljene službe.

Proti Chiracu je francosko pravosodje sprožilo uradno sodno preiskavo, pariško sodišče ga je leta 2011 obsodilo na dve leti pogojne zaporne kazni. Takrat je bila to prva obsodba francoskega predsednika po letu 1945. Chirac se zaradi zdravstvenih težav sojenj sicer ni udeleževal.

Umazana predsedniška kampanja

Leta 2007 so Chiraca preiskovali tudi, ker naj bi leta 2004 naročil skrivno preiskavo za dejanja svojega naslednika Nicolasa Sarkozyja. Ta je bil dolgo Chiracov varovanec, na koncu pa sta postala politična nasprotnika.

Povod za preiskavo je bil seznam, ki je kazal, da je imel Sarkozy skrivne bančne račune v luksemburški banki Clearstream. A izkazalo se je, da je seznam ponarejen. V tej zadevi je bil Chirac oproščen.