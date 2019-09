O Srbih ne razmišljajo: Če bomo igrali tako kot proti Rusiji in Poljski, si bomo nadeli zlato

Le še en dan loči slovenske odbojkarje od zadnjega nastopa na letošnjem evropskem prvenstvu. Zanje bo to prva in zadnja tekma, ki je ne bodo igrali na domačem terenu v Stožicah, zanesljivo pa najpomembnejša. Finale proti Srbiji bo v pariški dvorani Bercy v nedeljo ob 17.30.

Slovenci so večnamensko prizorišče, ki ga med slovenskimi športniki dobro poznajo rokometaši in tudi hokejisti, ki so tu že imeli svoja velika tekmovanja, prvič preizkusili v petek popoldne, v soboto pa so opravili še en trening, predzadnjega pred nedeljsko tekmo.

"Odštevamo že od prvega dne, ko smo se zbrali na pripravah v Kranjski Gori. To evropsko prvenstvo je bilo najvišji cilj, vmes smo imeli še olimpijske kvalifikacije, sedaj pa smo se tako osredotočili na evropsko prvenstvo, da nam načrtov nič več ne more pokvariti. Odštevanje bo nestrpno, ampak mislim, da je to tista prava nestrpnost, ki jo s polno mero osredotočenosti vsi pričakujemo," je dejal Klemen Čebulj, ki je na zadnjih tekmah Slovenije letel po igrišču in bil eden glavnih mož, da se je Slovenija uvrstila v finale.

Cilj: Igrati naš sistem

Srbija jih ne zanima kaj dosti. Foto: Matic Eržen Finalni tekmec bo Srbija, morda malo presenetljivo, a po razpletu v petkovem polfinalu povsem zasluženo. V igri nihanj so na koncu Srbi domačine v petem nizu povsem nadigrali in poskrbeli, da je bilo razpoloženje v sicer precej temačni dvorani še bolj turobno.Slovenci se bolj kot s tem, kdo bo njihov tekmec, ukvarjajo s sabo. "Lotiti se jih moramo zbrano, pritiskati na servisu in igrati naš sistem. Tako kot smo igrali z Bolgarijo, Rusijo, Poljsko ... Če bomo igrali tako, bomo imeli okrog vratu zlato medaljo," o taktiki pred Srbijo pravi Čebulj.

"Ni tako kot v Stožicah, bodo pa naši navijači naredili ekstra vzdušje"

Dvorano so že preizkusili, občutki so dobri. "Dvorana je super, lepa, meni je všeč ta temna barva. Ni tako kot v Stožicah, bodo pa naši navijači, ki bodo prišli, naredili ekstra vzdušje. Občutek z žogo je dober, po tem treningu se dobro počutimo in smo pripravljeni. Navijači, vi samo na polno navijajte, mi pa bomo zmagali," pa k čim boljši navijaški podpori tudi v Franciji poziva Jan Kozamernik.

Jan Kozamernik navijačem: "Vi navijajte, mi bomo pa zmagali." Foto: Matic Eržen

"Srbov ne gledam nič drugače kot ostale tekme. Svetovne prvake, evropske prvake smo vzeli kot sebi enake oziroma da smo boljši. Tu ne gledamo nič drugače, mislim, da smo v tem trenutku boljši in tehtnica se bo prevesila v našo stran. Tekma ne bo lahka, nenazadnje gre za finale, a dali bomo vse od sebe in mislim, da bomo zmagali," je optimist Kozamernik.

V pripravah na EuroVolley dvakrat boljši Srbi

Nazadnje sta se ekipi na prijateljskih tekmah pomerili pred tremi tedni - to sta bila zadnja pripravljalna dvoboja Slovencev pred SP - in dvakrat so zmagali Srbi. Na prvi, ki je bila odprtega tipa, je bil izid 3:2, na drugi za zaprtimi vrati pa 3:0. Omenimo, da je bila na prvi tekmi Slovenija veliko boljša in povedla že z 1:0, nato pa se je on koncu drugega niza poškodoval Čebulj (op. p. trebušna prepona) in Srbi so preobrnili potek srečanja ter na koncu zmagali. Na drugi tekmi je Giuliani igral z rezervisti.

