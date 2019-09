Kovaču sporočajo: Ne bi nas prepoznal, smo povsem druga ekipa #video

Kovač je tik pred začetkom EuroVolleyja prišel na srbsko klop kot nekakšen gasilec, saj so Srbi v Firencah ostali brez vstopnice za olimpijske igre v Tokiu 2020. To je službe stalo Nikolo Grbića, na prazno mesto pa so pri Srbski odbojkarski zvezi posadili ravno nekdanjega slovenskega selektorja. Uvrstitev v finale EP dokazuje, da so zadeli v polno.

Statistik verjel vanje, zdaj morajo le še pripraviti taktiko

Kovač slovenske odbojkarje dobro pozna, a tudi Slovenci njega. Skrivnosti ni. Foto: CEV "Dali bomo vse od sebe, da pridemo za zlata. Statistik Milan Simojlović, ki ga zaradi obveznosti v Rusiji ni bilo z nami, nam je še pred tekmo s Francijo poslal vso statistiko Slovenije, kar le govori, da je verjel v nas in je vedel, da podatkov ne zbira za brez veze," se je smejalo Kovaču, ki je tudi na slovenski klopi pustil velik pečat. Slovenijo je popeljal na prvo svetovno prvenstvo in osvojil drugo kakovostno skupino svetovne lige.

Čeprav slovenske fante dobro pozna, z mnogimi je tudi prijatelj, ga v finalu zanima le ena stvar. "Na nas je, da kar se da dobro preučimo nasprotnika in postavimo taktiko, ki bi nas popeljala do želenega rezultata," srbski selektor odločno napove boj za zlato kolajno na evropskem prvenstvu, ki bi bila za Srbe že tretja v zgodovini, Slovenci zlatega odličja na prvenstvih Stare celine kajpak še nimajo.

Slovenci o tem, da jih Kovač pozna do obisti:

"Naše glave so zdaj toliko dobro pripravljene, da dejstvo, da nas dobro pozna, ne bo predstavljalo nobenih težav. Menim, če bi nas zdaj prevzel, nas ne bi spoznal, smo povsem drugačna ekipa," pove Klemen Čebulj. "Ne vem, če bodo zaradi tega v kakršnikoli prednosti. Zagotovo ve kakšno stvar več kot kdo drug, a v tem ne vidim težav," je Čebulja dopolnil Jani Kovačič. Kaj pa o tem meni kapetan? "Toliko časa že igramo eden proti drugem, da skrivalnic ni. Vse, kar bo v finalu štelo, je, kvaliteta igre," meni Tine Urnaut.

Slovenski odbojkarji si že celotno prvenstvo pomagajo tudi s športnim psihologom Matejem Tuškom:

