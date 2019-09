Iz ust asov Maribora v božja ušesa: Srbija lahko danes pade

Slovenija odšteva ure do velikega spektakla v Parizu, finala evropskega prvenstva v odbojki. Odbojkarska vročica je "okužila" tudi nogometaše. Rok Kronaveter in Nemanja Mitrović, ki sta v soboto pomagala Mariboru do velike zmage v Ljubljani, tako že hladita šampanjec. "Slovenija bo evropski prvak. Če smo premagali svetovne prvake, lahko tudi Srbe," je prepričan Mariborčan.

"Osebno ne poznam naših odbojkarjev, a zelo rad spremljam njihove tekme. Ob tej priložnosti bi jim zaželel srečo. Verjamem, da se bomo v Parizu veselili vsi skupaj. Slovenija bo zagotovo zmagala," nam je v zanosu velike odbojkarske evforije dejal Rok Kronaveter. Če bi se njegova napoved uresničila, bi Slovenija danes prvič občudovala odbojkarsko reprezentanco na evropskem prestolu, v prestolnici Francije pa bi se pisala zgodovina.

"To bi bil prvovrsten uspeh. Moramo biti realni in pogledati, kako majhna država smo, a dosegamo toliko odličnih rezultatov v športu. Smo pravi fenomen. Srbija lahko pade. Če smo premagali svetovne prvake Poljake, lahko tudi njih," je 32-letni Mariborčan, ki je v soboto prekrižal načrte nekdanjemu klubu in utišal navijače Olimpije, poln optimizma pred današnjim sklepnim dejanjem evropskega prvenstva v odbojki.

Veliko se pogovarjajo o odbojki

Rok Kronaveter je v soboto blestel na derbiju v Ljubljani. Upa, da se bodo danes izkazali tudi slovenski odbojkarji in premagali Srbijo. Foto: Grega Valančič/Sportida V pariški dvorani Bercy ne bo manjkalo slovenskih navijačev. V Francijo se jih je odpravilo kar nekaj tisoč. Evforija spominja na tisto pred dvema letoma, ko so košarkarji na krilih Gorana Dragića in Luke Dončića šli do konca in obnoreli dvomilijonsko deželo na sončni strani Alp.

"Odbojka je v teh dneh top. Najbolj priljubljen šport v Sloveniji. Upam, da bomo premagali Srbijo. Da bo tako, kot je bilo v finalu EuroBasketa leta 2017, ko smo prav tako ugnali Srbe," si želi Nemanja Mitrović, nekdanji kapetan Olimpije, ki je v soboto preživel krst na večnih derbijih v dresu Maribora in se v mesto ob Dravi vrnil bogatejši za tri točke.

Danes si bo vzel čas in si v neposrednem prenosu ogledal športni dogodek dneva, meseca, verjetno tudi leta, kar zadeva Slovenijo. "V zadnjih dneh smo se v slačilnici ogromno pogovarjali o odbojki. Spremljali smo vsako tekmo, zmagi nad Rusi in Poljaki … Lahko jim čestitam, izjemni so," je navdušen nad predstavami izbrancev Alberta Giulianija. "Samo da zmagamo. Lahko je tudi 3:2, zakaj pa ne, samo da zmagamo," bo tudi sam stiskal pesti za odbojkarje, ki bodo danes igrali še drugi finale v zadnjih štirih letih.

Poljaki so bili žalostni, z Ivkovićem ni v stiku

Ko je Saša Ivković sklenil dogovor z novim klubom iz ZAE, je v Maribor prišel Nemanja Mitrović. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Kot nekdanji nogometaš Jagiellonie je po zmagi Slovenije nad svetovnimi prvaki Poljaki prejel ogromno čestitk iz Poljske. "Bili so iskreni in priznali, da smo bili boljši. Pisali so mi tudi, ko smo jih premagali v nogometu. Bili so žalostni, saj so mi pred tem govorili, da nimamo možnosti, a smo jim pokazali, da znamo igrati. Ne le nogomet, ampak tudi odbojko," je dejal visoki Ljubljančan, ki s svojo postavo spominja na odbojkarja, a ni tega dvoranskega športa nikoli treniral.

Danes se bo Slovenija za odbojkarsko zlato udarila s Srbijo, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Slobodan Kovač. S Srbijo pa je povezana tudi selitev Mitrovića v Maribor, saj je v Ljudskem vrtu zapolnil vrzel, ki je nastala ob odhodu srbskega branilca Saše Ivkovića.

"Ne poznava se najbolje. Ko sem prišel, sva si izmenjala nekaj besed, drugače pa nisem z njim v stiku. Je pa večina soigralcev, kot slišim od drugih," nam je odgovoril na vprašanje, ali se je pred slovensko-srbskim finalom v odbojki slišal z Ivkovićem. Najverjetneje se bodo njegovi soigralci, potem ko bo znan razplet pariškega spektakla. Kdo bo takrat čestital komu?