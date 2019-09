Zimzeleni Scola bo 40 let dopolnil v Evropi

Italijanski trenerski maček Ettore Messina, ki se je po petih letih službovanja pri San Antonio Spurs v ligi NBA vrnil v Evropo, je ob sestavi igralskega mozaika Olimpie iz Milana postavil piko na i. Zgolj nekaj dni pred uvodnim evroligaškim gostovanjem pri Bayernu iz Münchna je namreč njegov kader dopolnil še eden od junakov svetovnega prvenstva Luis Scola.

Argentinski zvezdnik, ki je v Evropi do zdaj največji pečat pustil pri Baskonii, v ligi NBA pa je igral za Houston, Phoenix, Indiano in Brooklyn, si je košarkarski kruh v zadnjih sezonah služil na Kitajskem (Shanghai Sharks in Shanxi Loongs). Čeprav bo aprila dopolnil 40 let, pa je prav na zadnjem svetovnem prvenstvu dokazal, da še zdaleč ni za odpis.

Zdaj je 206 centimetrov visoki krilni center, ki se lahko pohvali tudi z zlato olimpijsko kolajno, presodil, da je čas za še zadnje evroligaško poglavje.