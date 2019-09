Cedevita Olimpija močnejša za izkušenega nemškega centra

"Cedevita Olimpija je svoji centrski liniji dodala novega visokega košarkarja z izkušnjami iz Lige ABA, Evrolige in 7Days EuroCupa. Ljubljanskim Zmajem se je pridružil nemški reprezentant Maik Zirbes, trikratni prvak regionalnega tekmovanja, ki se v slovensko prestolnico seli iz kitajskega moštva Guangxi Weizhuang," so sporočili iz Cedevite Olimpije.

"Zelo vesel sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji, in komaj čakam, da se nova tekmovalna sezona tudi začne, in da spoznam vse nove soigralce. Z nekaterimi od njih sem že delil garderobo, zato verjamem, da se bom hitro vklopil v moštvo. Veselim se visokih pričakovanj novega kluba v Ligi ABA in 7Days EuroCupu, seveda pa upam, da je pred nami uspešna sezona," pravi 29-letni in 208 centimetrov visoki Nemec.

Kdo je Maik Zirbes? V začetku letošnjega maja so Beograjčani z Zirbesom prekinili pogodbo, nato pa se je preselil na Kitajsko. Foto: Sportida Svojo košarkarsko pot je Zirbes začel pri Gladiatorjih iz Trevesa, kjer je ostal do leta 2012, nato pa prestopil v Brose Baskets, s katerim je leta 2013 postal tudi nemški državni prvak. Iz Nemčije ga je pot nato vodila v beograjsko Crveno zvezdo, s katero je v svojem prvem obdobju nošenja rdeče-belega dresa osvojil dva naslova prvaka Lige ABA ter dva naslova srbskega državnega prvaka. Leta 2016 je podpisal pogodbo z izraelskim Maccabijem iz Tel Aviva, nato pa je bil v začetku prihodnjega leta posojen v domovino k Bayernu iz Municha. Leta 2017 je Zirbes tudi podpisal pogodbo za klub iz Bavarske, med drugim osvojil tudi naslov nemškega državnega prvaka, drugega v karieri, a tam ostal le eno sezono, in se leta 2018 znova preselil k rdeče-belim v Beograd. S Crveno zvezdo je v sezoni 2018/19 najprej osvojil naslov prvaka Superpokala Lige ABA, sezono pa sklenil z naslovom prvaka Lige ABA, tretjim v njegovi karieri. Na regionalni sceni je v minuli sezoni v povprečju dosegal 7,7 točke in 3,9 skoka na tekmo v 15,6 minutah na obračun. V začetku letošnjega maja so Beograjčani z Zirbesom prekinili pogodbo, nato pa se je preselil na Kitajsko, kjer je za Guangxi, ki nastopa v drugi kitajski ligi, na 31 odigranih tekmah dosegal 19,8 točke in 15,5 skokov v 34,7 minutah, ki jih je v povprečju prebil na igrišču. V svoji karieri je Zirbes zaigral na 99 evroligaških tekmah in 44 tekmah v Evropskem pokalu. V Evroligi je v povprečju beležil 8,6 točke in 4,6 skoka na tekmo, v EuroCupu pa 6,2 točki in 3,3 skoke na dvoboj.

"Bo eden izmed najpomembnejših členov našega moštva pod košem" "Med pripravljalnih obdobjem smo se po lažji poškodbi Andrije Stipanovića odločili, da bomo za vsak primer v naše vrste pripeljali visokega igralca, ki je pod obema obročema sposoben napraviti razliko, in ki ima izkušnje z igranjem v Ligi ABA ter vseh evropskih tekmovanjih. Maik Zirbes je takšen igralec in zelo veseli smo, da ga bomo lahko v prihajajoči sezoni spremljali v dresu Cedevite Olimpije. S svojimi izkušnjami iz obeh najmočnejših evropskih klubskih tekmovanj ter seveda tudi Lige ABA, bo eden izmed najpomembnejših členov našega moštva pod našim košem," pravi Sani Bečirović, športni direktor KK Cedevita Olimpija. V Ljubljani je že igral. Foto: Vid Ponikvar Glavni trener kluba Slaven Rimac pa dodaja: "Zagotovo je Maik Zirbes zelo dobra okrepitev za naše moštvo ob težavah s poškodbo, ki jih je v zadnjem času imel Andrija Stipanović. O Zirbesu je brezpredmetno preveč govoriti. Ima prepotrebne izkušnje, v Ligi ABA je osvojil praktično vse, kar se osvojiti da. Na prizorišču v širši regiji je znan obraz, pozna pa tudi atmosfero v dvoranah, in zna igrati v tekmovanjih, v katerih nastopamo. Ob podpisu pogodbe z novim igralcem je vedno ključna faza prilagajanja na novo moštvo, a mislim, da bo pri Maiku ta faza kratka, saj dobro pozna soigralce in Ligo ABA. Kljub temu bo zagotovo potreboval čas, da se prilagodi na novo ekipo in ekipa nanj. Zadovoljni smo, da se je pridružil naši ekipi, lahko pa rečem, da smo zdaj lepo zapolnili vse naše igralne položaje, in komaj čakam, da stopimo na parket v popolni postavi."

