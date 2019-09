Hrvaški pogled: vlak, ki je odpeljal čez mejo

Cedevita Olimpija kljub vztrajnemu poudarjanju klubskih veljakov o združeni ljubljansko-zagrebški zgodbi in športnem nasledstvu obeh klubov hrvaških medijev ne bo zanimala kaj prida bolj od preostalih moštev v širši regiji, kjer si kruh služijo hrvaški trenerji in igralci.

"Slišal sem vprašanja o tem, kako naj se obravnavajo uspehi nekdanjega kluba kot večkratnega slovenskega in hrvaškega prvaka. Moj odgovor? Točno tako. To je klub, ki je bil sedemnajstkrat slovenski in petkrat hrvaški prvak," je v začetku junija ob naznanitvi združevanja pripovedoval Emil Tedeschi, prvi mož Atlantic Groupe, ki je v novonastali Cedeviti Olimpiji nato zasedel položaj podpredsednika. Ob tem je izrazil upanje, da bo imel klub navijače na obeh straneh meje. A že ob prvih potezah je bilo jasno, da bo to klub, ki ima domicil v Ljubljani. Neka nova Olimpija. Vitaminska Olimpija, ki je s hrvaške strani ob delni obarvanosti in novih obrazih v klubskih pisarnah prejela tudi tekmovalna statusa v ligi ABA in EuroCupu.

Hrvaška brez kluba v Evropi

Ko so ob začetku meseca pri Cedeviti Olimpiji na prijateljsko tekmo z Ulmom v Tivoliju povabili več hrvaških medijev, za organiziran prevoz v Ljubljano ni bilo zanimanja. Drugače je bilo junija, ko sta Tedeschi in Tomaž Berločnik napovedala združitev. Takrat je na novinarsko konferenco v Stožice iz Zagreba pripotoval medijski avtobus. Hrvatom je že tedaj postalo jasno, da bo to zgodba v slovenskih okvirih. Sosedsko stališče je jasno: Hrvaška prvič po osamosvojitvi nima kluba, ki bi nastopal v Evropi. Cedevita Olimpija je zanje zanimiva kot fenomen, torej kot plod združitve dveh klubov, a ta košarkarski vlak je odpeljal čez mejo. To sta nam potrdila tudi priznana hrvaška košarkarska novinarja Tvrko Puljić (Sportske novosti) in Dražen Brajdić (Večernji list).

Foto: Vid Ponikvar

Hrvaški pogled: klub, ki igra v Ljubljani

"Na splošno dvomim, da se bo Cedevito Olimpijo obravnavalo kaj bistveno drugače, kot se je lani novomeško Krko, za katero so igrali Paolo Marinelli, Dominik Mavra, Dino Cinac in Jure Lalić. Zdaj sta ob delu uprave in trenerju Slavenu Rimcu v Olimpiji Filip Krušlin in Andrija Stipanović. To je klub, ki igra v Ljubljani in nima stika s hrvaško ligaško košarko," na pragu nove sezone, ki se bo začela s superpokalom lige ABA, razmišlja Tvrtko Puljić, prepričan, da tekmovalne poti Cedevite Olimpije na Hrvaškem ne bodo spremljali vsakodnevno. "Jasno, vselej pa so dobrodošle različne zgodbe," dodaja izkušeni novinar.

"To je voda, ki jo je treba še preizkusiti. A menim, da bo hrvaške medije bolj kot ljubljanska zanimala hrvaška zgodba. Povedano pošteno, Cedevita Olimpija je precej bolj slovenski kot pa hrvaški klub. Res je, to je klub s hrvaškim direktorjem, tehničnih direktorjem, trenerjem, pomočnikom trenerja, hrvaškima igralcema … A resnično dvomim, da bomo klub obravnavali drugače, kot smo pred časom Fenerbahče, ko so zanj igrali Bogdanović, Thomas in Ukić," pa na vprašanje o obravnavi Cedevite Olimpije odgovarja Dražen Brajdić.

Cedevitina bližnjica do druge lige

Zdi se, da hrvaške medije bolj kot ljubljanska Cedevita zanima tisto, kar je od nekdanjega hrvaškega prvaka ostalo v Zagrebu. Ob košarkarski šoli in mlajših kategorijah je to novoustanovljeni klub Cedevita junior. Ta pod vodstvom športnega direktorja Marina Baždarića, sicer nekdanjega igralca Olimpije, ni bil upravičen do športnega nasledstva in s tem statusa v prvi hrvaški ligi. Svojo pot bi moral začeti na najnižji tekmovalni ravni, a so v klubu našli obvod. Združili so se z drugoligaškim klubom Agrodalm in tako preskočili nekaj stopnic. Ekipo bo vodil trener Marko Trninić, sin izkušenega košarkarskega mačka Slavka Trninića.