Iz Barcelone v Olimpijo: To ni korak nazaj

V torek se je spomnil naslova evropskega prvaka, od katerega sta minili dve leti. V četrtek je bil vesel dejstva, da je slovenska reprezentanca prejela vabilo v olimpijske kvalifikacije. Še pred tem namerava izbrani vrsti pomagati v prvem kvalifikacijskem oknu za nastop na EuroBasketu 2021. Toda misli reprezentanta Jake Blažiča so te dni predvsem klubsko obarvane. S Cedevito Olimpijo, kjer bo opravljal vlogo kapetana, odšteva dneve do uradnega začetka sezone. Dobesedno dneve. Vitaminske zmaje že prihodnji teden čaka superpokal lige ABA, nato pa 2. oktobra prva domača tekma EuroCupa proti Darussafaki v Stožicah.

"Če bomo vztrajali …"

"Imamo talent, imamo raznovrstnost. Kar kažemo v prijateljskih tekmah, še ni tisto, kar bomo kazali med sezono. Veseli pa, da se že vidita tako borbenost kot na trenutke dobra obramba. Če bomo pri tem vztrajali, sem prepričan o tem, da nam bo steklo tudi v napadu. Poleg tega se moramo dodatno spoznati, saj smo zbrani z vseh vetrov. Kemija se že ustvarja. Čaka pa nas še veliko dela. Tako v napadu kot v obrambi. Druga bo ključ do uspeha. Zamenjal sem več klubskih okolij in povsod so trenerji zatrjevali, da zmage prinaša obramba. Tudi v Olimpiji ni prav nič drugače," pripoveduje 29-letni blejski Ljubljančan.

Kako privabiti navijače?

Blažič se zaveda, da bo s trenerjem Slavenom Rimcem in soigralci letos pod prav posebnim drobnogledom. Ob združitvi zagrebške Cedevite in Petrola Olimpije namreč ni manjkalo javnih pomislekov. Eden od osrednjih izzivov bo tako predramiti ljubljansko košarkarsko občinstvo. "Upam, da je bila nedavna tekma z Ulmom v Tivoliju pravi korak v to smer. Predvsem na račun igralske energije in ostre obrambe v drugem polčasu. Kažemo borbenost in željo. To je tisto, kar lahko prepriča poznavalsko občinstvo. Tudi če bomo kakšen met zgrešili, kakšnemu tekmecu priznali premoč … Če bomo borbeni, bo to občinstvo znalo ceniti. Verjamem, da bo to uspešna zgodba," poudarja eden od povratnikov v Olimpijo.

Kapetan in nosilec

Ko je prvič igral v dresu Olimpije (2011-2013), je imel klub resda še evroligaško priponko, a obenem tudi status neurejenega delodajalca v hudih finančnih škripcih. "Zdaj je res vse drugače. Na voljo imamo vse, kar potrebujemo. Mislimo le na košarko. No, kaj bi se seveda še dalo izboljšati. Povsod je to mogoče. A klub je na visoki organizacijski ravni," pravi in pritrjuje oceni, da je drugačen tudi njegov status. Če je bil v prvem ljubljanskem poglavju še razvijajoči se igralec, je zdaj nosilec. "Res gre za dve različni zgodbi. V veliko čast si štejem, da sem kapetan te Olimpije. A to je hkrati tudi velika odgovornost. Vse skupaj želim upravičiti. V takšnih vlogah, ko čutim dodatno breme, zgolj uživam," zagotavlja Blažič.

Foto: Urban Meglič/Sportida

"Korak nazaj? Ne!"

O tem, ali je Olimpija klub, v katerem se bo ustalil, v tem trenutku še noče špekulirati. Pravi pa, da je to klub s prihodnostjo. "Verjamem, da se lahko Olimpija v bližnji prihodnosti vrne tudi na evroligaško raven," meni nekdanji igralec Triglava, Slovana, Crvene zvezde, Baskonie, Andorre in nazadnje celo velike Barcelone. Je torej Olimpija korak nazaj? "Vem, veliko ljudi to sprejema kot korak nazaj. Jaz ne. Vsekakor je Cedevita Olimpija zame izjemen izziv na moji karierni poti. Navsezadnje sem po sezoni, v kateri sem imel posebne zadolžitve obrambnega igralca in tistega, ki s klopi vliva energijo, zdaj nosilec moštva," odgovarja Jaka Blažič.