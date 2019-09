Dan odprtih vrat in napoved, kako prebuditi košarkarsko Ljubljano

Po tekmah za zaprtimi vrati in turnirju v Sarajevu so se košarkarji Cedevite Olimpije z zmago nad "slovenskim" Ulmom (69:64) v Tivoliju prvič javno predstavili ljubljanski publiki. "Imamo energijo, ki obeta," je ob tem dejal trener Slaven Rimac.

Pisal se je 10. marec 2019, ko je v Tivoliju pri tedaj še Petrolu Olimpiji gostovala zagrebška Cedevita. Tekma, ki "zmajem" ni prinesla bonus točk v boju za obstanek v ligi ABA. Tedanji hrvaški prvak je odnesel celo kožo, za nameček še brez večjih prask. In medtem ko je trener Jure Zdovc, ki je bil še nekaj časa zatem - resda s klubsko figo v žepu - na videz trdno v sedlu, pridigal igralcem, je prav tisti dan v zakulisju stekel pogovor vodilnih mož obeh klubov o združitvi. Pol leta pozneje se je na istem parketu domači publiki prvič predstavila Cedevita Olimpija.

Pol leta pozneje …

"Spominjam se tiste tekme. Vem, da je bila v Olimpija v težavah. Ne le takrat. Več let. Za nameček jo je tepel še tekmovalni ritem s tremi tekmovanji. V tistem sistemu ni možnosti za treninge in izboljšave," se je v marec vrnil trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac, ki je na koncu tudi dobil zakulisno bitko za glavnega trenerja novega kluba. Zdaj ne skriva, da želi z njim očarati ljubljansko publiko, zato se je v sredo znašel v precepu, saj je moral ob uigravanju vendarle loviti tudi rezultat in zadovoljiti obiskovalce na tivolskih tribunah. "Iskanje tega ravnotežja je vedno zahtevno, a nam je nekako uspelo. Navijači so lahko uživali in pozdravili zmago. Verjemite pa, da bo že nekaj tednov to drugačna Olimpija," je dejal.

Slaven Rimac bo ekipo popeljal na turnir v Italijo. Foto: Urban Meglič/Sportida

Ratiopharm Ulm je sicer vodil večji del sredine tivolske tekme, a so Ljubljančani v zadnji četrtini le pritisnili na plin, izkoristili individualno kakovost in navdahnjenost, ki jo je kazal Codi Miller-Mcintyre, ter prišli do zmage. "Vem, da je ljubljanska publika zahtevna. Tudi vsem igralcem bo lažje, ko bodo to sprejeli. Prav sredina tekma je lep pokazatelj tega, kako igrati. V prvem polčasu smo bili sicer željni igre, a brez prave koncentracije. V drugem delu smo to popravili. Pokazali so se tudi plodovi dela na Rogli. Lahko tečemo in se borimo. To je ekipa pravih borcev. To bomo še nadgradili. Jasno pa je, da bo morala igra garati na obrambi," pravi Rimac, prepričan, da lahko prebudi košarkarsko še nekoliko zaspano Ljubljano.

Publiko pridobiti na svojo stran

S trenerjem se strinja tudi novi kapetan Jaka Blažič. "Z nami so naporni treningi, tako da se čuti utrujenost. Vseeno se borimo. To še ni tista Olimpija, ki jo boste lahko videli čez 20 dni. A borbenost in značaj obetata. V obrambi se že vidijo pravo obrisi, napad bo še stekel. Zamenjal sem kar nekaj klubov in naučil sem se, da je ključ do uspeha obramba," pravi slovenski reprezentant in dodaja: "Publiko želimo pridobiti na svojo stran. Kako? Z borbenostjo, garanjem, izkoriščanjem talenta … Brez navijačev to pač ne more biti uspešna zgodba. A najprej smo na potezi mi."

Jaka Blažič prvič v vlogi kapetana. Foto: Urban Meglič/Sportida

"Vsak dan boljši"

Več kot očitno je, da bo eden od glavnih nosilcev energični ameriški organizator igre Miller-Mcintyre, ki kaže dober pregled nad igro, nos za prodore in izkoriščanje fizične moči. "Marsičesa nismo pokazali. Pokazali pa smo borbenost. Zaostanek za točko ali 10. Vseeno. Borili se bomo do konca. Všeč mi je, da ekipa ne razpada. A čaka nas še veliko dela. Vedno sem verjel, da moraš biti vsak dan boljši kot dan pred tem. To izvajam tudi Olimpijo. Všeč mi je, da sta gleda tega s trenerjem na isti valovni dolžini. Ne sprašujte me o ciljih. Ne postavljam si jih. Želim, da smo boljši. Če bo tako, da na koncu sezone vse na svojem mestu, " pravi Američan, ki je v Slovenijo prišel iz močnega ruskega Zenita.

Ljubljančana, ki nikoli nista igrala za Olimpijo

Gostje iz Ulma, ki so nastopili v oranžnih dresih in so po tem spominjali na nekdanjo Cedevito, so bili sicer v Tivoliju pred 1500 gledalci toplo pozdravljeni. V prvi vrsti na račun trenerja Jake Lakoviča in slovenskega reprezentanta Zorana Dragića. Ob tem pa je zanimivo, da sta oba Ljubljančana, a nikoli nista zaigrala v dresu Olimpije. Blizu mu je bil predvsem Dragić, ki bi to sezono skoraj zanesljivo začel kot "zmaj", če ne bi bilo treba novemu klubu lepega dela proračuna nameniti za prekinitve pogodb. Mimogrede, Zoki je bil s 16 točkami tokrat prvi strelec tekme.

Foto: Urban Meglič/Sportida

Lakovič: pred Olimpijo je svetla prihodnost

"Za našo ekipo je bila to odličen preizkus, saj je to po kakovosti, imenih in proračunu najboljši tekmec v pripravah. Videl sem marsikaj dobrega in slabega, predvsem pa uvidel, kaj nam še manjka," je ob obisku Tivolija dejal Jaka Lakovič, ki se prvič v sezono podaja kot prvi trener moštva. Mimo Olimpije ni mogel. "Po eni prijateljski tekmi, na kateri je rezultat na zadnjem mestu težko delam zaključke. A moj vtis je dober. To bo kakovostna ekipa, ki bo tekmovalna. Verjamem, da je pred Olimpijo svetla prihodnost," je prepričan Ljubljančan na začasnem delu v Nemčiji.

Še dva tedna

Ljubljančani, ki čakajo, da se jim po koncu svetovnega prvenstva na Kitajskem pridruži še izkušeni srbski reprezentant Marko Simonović, imajo sicer zdaj še dva tedna za prepotrebno uigravanje in postavljanje čvrstejše igralske piramide. Ob koncu meseca jih namreč s superpokalom lige ABA (prvi tekmec bo FMP) čaka tekmovalno odprtje sezone. Že 2. oktobra bodo v prvem krogu EuroCupa gostili Darussafako, nato pa jih tri dni pozneje čaka prvo jadransko gostovanje pri Megi.