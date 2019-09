Ljubljanski dirigent, ki ni kreativen le pod koši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so ob koncu meseca za zaprtimi vrati na Rogli premagali bratislavski Inter (75:61), nato pa jih je v torek v Kranjski Gori ugnal Novgorod (65:61), so košarkarji Cedevite Olimpije odpotovali na turnir v Sarajevo. Tam se bodo v petek pomerili z Gaziantepom, nato pa v soboto bodisi z Budućnostjo bodisi s Cljuem.

"Zadovoljen sem s prikazano energijo vseh igralcev. Kar nekaj težav se pojavlja pri igri v napadu, saj ta trenutek ni na ravni, na kateri bi morda morala biti v tem času priprav. Toda to je povsem razumljivo, če upoštevamo dejstvo, da gre za novo ekipo in se igralci med seboj še ne poznajo dovolj dobro. Tudi to se bo zagotovo obrnilo na bolje," razmišlja trener Olimpije Slaven Rimac.

Med tistimi, ki mora najhitreje spoznati soigralce, je ameriški organizator igre Codi Miller-McIntyre, ki je prišel iz Zenita. "Codi je igralec, ki lahko drži ritem tekme. Igra v napadu in v obrambi. Veliko podaja, tudi skače," ocenjuje Rimac. "Nisem tak, da bi kričal ali veliko govoril, a ko igram, igram z veliko energije. Poskušam poskrbeti, da so igralci na pravih položajih, da lahko zadenejo," pa se opisuje 25-letni branilec, ki še ni odpisal možnosti, da bi nekega dne zaigral v ligi NBA. Morda prav v Dallasu, kjer se je lani med pripravami družil tudi z Luko Dončićem. "Ko sem se odločil, da pridem sem, sem mu poslal sporočilo na Instagram: 'Hej, igram v tvojem mestu, v tvoji državi.'," pripoveduje Miller, ki je razkril tudi zanimiv hobi. Kot modni navdušenec skicira oblačila. Več v spodnjem videoposnetku …