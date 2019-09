Cedevita Olimpija ima novega tehničnega direktorja

Direktor Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija Davor Užbinec in športni direktor Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija bosta imela od torka dalje oporo v Krešimirju Novoselu, ki je postal novi tehnični direktor kluba iz Stožic.

Krešimir Novosel, sin legendarnega trenerja Mirka Novosela, je nekdanji direktor Košarkarskega kluba Cedevita Zagreb, kjer je deloval osem let, po tem, ko je prav v Cedeviti tudi sklenil svojo košarkarsko pot. Iz zagrebških pisarn ga je leta 2015 pot vodila na mesto direktorja Lige ABA. Kot glavni operativec regionalnega tekmovanja je Novosel deloval vse do letos.

V KK Cedevita Olimpija bo Novosel deloval kot tehnični direktor, njegove glavne naloge pa bodo povezane s komunikacijo z vodstvi različnih tekmovanj, v katerih bo v prihodnjih sezonah nastopalo člansko moštvo Cedevite Olimpije, obenem pa bo v klubu odgovoren za to, da znotraj kluba vse poteka po smernicah in pravilnikih tekmovanj, tako mednarodnih, kot domačih.

"V veliko zadovoljstvo mi je, da sem pristopil k projektu združenih KK Olimpija Ljubljana in KK Cedevita Zagreb. Gre za dva velika 'branda'. Cedevita je v zadnjih 15 letih dosegla številne uspehe, vemo pa tudi, kakšno tradicijo ima Olimpija. Projekt KK Cedevita Olimpija se bo v prihodnosti pokazal kot zadetek v polno in prava stvar. S poznavanjem ljudi, ki sodelujejo v tem projektu in ob dejstvu, da jih veliko poznam prek sodelovanj v preteklosti, sem prepričan, da bomo vsi skupaj dosegli izjemne uspehe, in klub organizirali na ta način, da bo postal ponos Ljubljane in celotne Slovenije. Zagotovo se bo KK Cedevita Olimpija, ki je prvi takšen projekt združevanja dveh klubov v Evropi, pokazal za zelo uspešnega. Veselim se, da lahko znova sodelujem pri velikem projektu od samega začetka tega projekta. Že pri KK Cedevita Zagreb sem kot direktor kluba v zagrebški organizaciji deloval od začetka, iz majhnega kluba iz predmestja Zagreba pa smo uspeli takrat ustvariti evroligaško ekipo. Prepričan sem, da imamo dovolj znanja in izkušenj, da lahko tudi iz Cedevite Olimpije ustvarimo klub, ki se lahko vrne na pota stare slave, kjer je ljubljanska Olimpija že bila pred desetimi ali petnajstimi leti, ko je bila redni udeleženec Evrolige in so bili vsi ponosni na celoten klub. Upam, da bodo z dobrim delom vodstva kluba in borbeno igro igralcev na parketu, tudi tribune Arene Stožice in Hale Tivoli vse bolj napolnjene, in da bodo v bližnji prihodnosti vstopnice za ogled naših domačih tekem zelo zaželene," se je razgovoril Novosel.