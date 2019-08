Videlo se bo, da so prišli umret za dres Olimpije #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Cedevite Olimpije so zadnje dni prebivali na Rogli, kjer so se dodobra spoznali, veliko pa delali tudi na fizični pripravljenosti in taktičnih zamislih na parketu. Vsi poudarjajo, da je prisotna kemija, a bo prava, kot pravi najizkušenejši Saša Zagorac, prišla s prvimi tekmami in rezultati.

"Košarka je na prvem mestu. Intenzivno treniramo. Veliko časa je za druženje, za pogovor, spoznavanje. Dobrodošlo je. Zadnje štiri dni je že bila prava košarka, na robu tekmovalnosti s tekem. Za zdaj kaže morda predobro. Iz izkušenj povem, da nato prve tekme oziroma rezultati naredijo pravo kemijo," je za Planet povedal Saša Zagorac, ki je s 35 leti najizkušenejši član ljubljanske zasedbe.

"Mislim, da je to pravi kraj za pripravljalni kamp, saj so tu sami hribi. Hribi, telovadnica, poti za sprehode, kar pomeni, da si lahko osredotočen le na košarko in nase," izpostavlja ameriški branilec Cody Miller-Mcintyre.

S pristopom in zagnanostjo košarkarjev je zadovoljen glavni trener Slaven Rimac: "Začeli smo delati pet na pet. Logično je, da se fantje še ne znajdejo najbolje. Ampak mislim, da bomo s časom tudi tu boljši. Poudarjam pa, da je bistvo Rogle, da jih energijsko dvignemo."

In kakšno Olimpijo lahko pričakujemo? "Iskreno upam, da bomo od prve tekme pokazali, da je to Olimpija, ki igra agresivno, dobro teče in je atraktivna. Da se bo na terenu videlo, da je vsak košarkar prišel umret za dres Olimpije," je odgovoril hrvaški strokovnjak.