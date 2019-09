Novo poglavje Janeza Rajglja in (ne)pozabljenega Slovana

Medtem ko pri Cedeviti Olimpiji odštevajo dneve do prve uradne tekme sezone ter začetka nekega novega obdobja in medtem ko Vlado Ilievski prevzema vajeti zdaj drugoligaške Ilirije, do večjih premikov in napovedi novega vetra prihaja tudi s Kodeljevega, kjer domuje Slovan. Nekdanjega državnega podprvaka želi pred nadaljnjim životarjenjem rešiti tudi Janez Rajgelj.

Če bi oziroma ko smo pred desetletjem in pol poklicali Janeza Rajglja, nam je ta v svojem slogu pripovedoval o pripravah državnega prvaka in udeleženca liga ABA, v kateri bodo zaigrali z Goranom Dragićem, Sašo Dončićem, Gašperjem Vidmarjem … Pa o tem, kako je Slovan klub, kjer so se med drugim kalili tudi Jaka Lakovič, Marko Maravič, Rašo Nesterović … Pa seveda tudi o tem, kako klub v širši regiji že opreza za novimi mladimi upi, ki bi lahko oblekli dres ljubljanskega kluba. Pozneje so ga tudi Zoran Dragić, Jaka Blažič, Jan Vesely, Luka Rupnik …

15 let pozneje …

"Prosim," se je 15 let pozneje na naš klic odzval Janez Rajgelj. Čeprav je vmes kot direktor deloval pri velikem sosedu Olimpiji, se spogledoval celo s hokejskimi Jesenicami in se nato loteval tedaj zelo zapletenega položaja v koprski košarki, pa je pogovor znova (s)tekel o Slovanu. Ta je zdaj bleda senca nekdanje valilnice talentov, ki je pečat pustila tudi v jadranski druščini. Danes je Slovan klub v 3. SKL zahod. Po avgustovski skupščini in ustoličenju predsednika Roberta Šimenca je kot direktor na Kodeljevem rokave znova zavihal tudi Rajgelj.

Zvezdniška ekipa Slovana iz leta 2005: na Kodeljevo se vračata Miha Zupan in Vjeko Petrovič (tretji in šesti z desne) Foto: Vid Ponikvar

Prvi cilj: preprečiti padec in plačati dolgove

Spomini so spomini. A zdaj je pred njim povsem drugačna zgodba. "V prvi vrsti je treba preprečiti nadaljnji padec, na primer v četrto ligo. Obenem pa mora klub do konca sezone poplačati vse dolgove," pravi Rajgelj, ki o konkretnih rdečih številkah noče govoriti, pravi le, da je znesek za trenutno Slovanovo raven in sistem brez večjih prihodkov visok. Še večji izziv vidi v ponovni vzpostavitvi nekdaj slavnega mladinskega pogona. Trenutno vlada na Kodeljevem precejšnja suša. Povratnik Rajgelj nekaj oprijemljivega kadra vidi šele pri letnikih 2005 in 2006, v nos pa mu gre tudi to, da je Slovan v delu ljubljanskih osnovnih šol izgubil vlogo organizatorja šole košarke.

V starem gnezdu tudi Zupan in Petrovič

Prve poteze so že vidne. Tudi na kadrovski ravni. Za člansko ekipo, ki jo bo še naprej vodil trener Marko Makarovič, bosta namreč znova zaigrala stara znanca Miha Zupan in Vjekoslav Petrovič, obenem pa tudi član bronaste mladinske reprezentance Rok Nemanič. "Poskušal sem aktivirati še nekaj starejših, pa ni šlo," v smehu dodaja Rajgelj, prepričan o tem, da njegovo aktivacijo podpirajo tudi preostali nekdanji ugledni Slovanovi igralci na čelu z zlatim kapetanom slovenske reprezentance Goranom Dragićem in zdajšnjim kapetanom Gašperjem Vidmarjem. "Vsi skupaj verjamemo, da je Slovan znova lahko močan. Morda kot nekoč. A čez noč ne gre. Predvsem v zdajšnjem položaju," dodaja.

Rok Nemanič je poleti z mladinsko reprezentanco osvojil bron na EP. Foto: Vid Ponikvar

"Znova vidim potencial"

In kje Rajgelj vidi Slovanov domet? Znova v prvi ligi? "Če proizvajaš ali razvijaš igralce in jih poskušaš pripeljati tako daleč, da ga postaviš v izložbo, je prva liga minimum. Jasno, v drugi ali tretji ligi igralcev ne moreš promovirati. Dolgoročni cilj je torej Slovan preobraziti v klub, ki proizvaja in afirmira košarkarje," odgovarja Rajgelj. A na las podobne ambicije je imela tudi Dončićeva Ilirija. Šola? Konkurenca? "Projekt sem spremljal. To so bili lepi dosežki, a nekaj se je zalomilo. Kaj? Tega ne vem oziroma o tem pač ne morem govoriti. Zato se raje vračam k svojemu prvemu prihodu na Kodeljevo. Takrat sem v Slovanu videl potencial. Zdaj ga znova vidim," je dodal dolgoletni košarkarski delavec.