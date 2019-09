Dvomov ni več: Dončić in druščina ostajajo v igri za Tokio 2020

Sestavljanka olimpijskega košarkarskega turnirja za Tokio 2020 počasi dobiva končno podobo. Poleg gostiteljice Japonske imajo - glede na rezultate nedavno končanega svetovnega prvenstva na Kitajskem – neposredno mesto na turnirju dvanajsterice že zagotovljeno tudi Španija, Francija, Avstralija, Iran, ZDA, Argentina in Nigerija.

Olimpijska vrata zdaj ostajajo priprta še za četverico. Ta pa bo znana po razpletu štirih dodatnih kvalifikacijskih turnirjev. V dodatnih kvalifikacijah, ki bodo na sporedu junija (23.-28. 6.), bo pot proti deželi vzhajajočega sonca iskalo še 24 ekip. 16 jih je bilo znanih na SP, osmerico pa je Fiba povabila na podlagi nove svetovne lestvice. Iz Evrope sta "wild carda" deželna Hrvaška in Slovenija, iz Afrike Angola in Senegal, iz ameriškega bazena Mehika in Urugvaj, iz Azije pa Kitajska in Južna Koreja.

Fiba bo v kratkem sprožila tudi kandidacijski postopek za organizacijo turnirjev. Pri Košarkarski zvezi Slovenije so večkrat zatrdili, da zaradi previsokih stroškov v to jabolko ne nameravajo ugrizniti.

Reprezentance za dodatne olimpijske kvalifikacije



Angola, Brazilija, Kanada, Kitajska, Hrvaška, Češka, Dominikanska republika, Nemčija, Grčija, Italija, Južna Koreja, Litva, Mehika, Nova Zelandija, Poljska, Portoriko, Rusija, Senegal, Srbija, Slovenija, Tunizija, Turčija, Urugvaj in Venezuela.

