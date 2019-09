Ganljive besede Španca, ki se je spomnil na mamo

Kdo bi si mislil? Pred začetkom svetovnega prvenstva v košarki Španija ni spadala med najresnejše kandidate za naslov, a je to ni zmotilo, da se ne bi povzpela na svetovni prestol. Izkoristila je izkušnje, napake tekmecev, srčnost in enotnost, s katero so se igralci povezali kot družina. Vrhunski rezultat ni izostal, čestitke pa zdaj kapljajo z vsega sveta.

Španci so si na Kitajskem izposodili slovenski recept za osvajanje lovorik, ki je deloval brezhibno leta 2017 na EuroBasketu. Premagaj vse, kar ti stoji na poti. Dobili so vseh osem srečanj. Skoraj vse ovire so preskočili suvereno, izjema je bila le tista v polfinalu, ko so žilavo Avstralijo premagali šele po dveh podaljških. Takrat je drzna ideja o tem, kako bo srčna Španija v nasprotju z napovedmi postala svetovna prvakinja, plesala na robu propada, a se je četa Sergia Scariola le izvlekla.

Avstralci so bili po bolečem porazu jezni tako nase kot na sodnike, tekma je bila tako izenačena in napeta, da so odločale malenkosti. Prav lahko bi se končalo drugače in danes ne bi govorili o španski košarkarski rapsodiji. Evropa bi lahko ostala brez finalista, a vendarle ni. Španci so rešili čast stare celine. Sledil je veliki finale, v katerem se je v slačilnicah, nato pa še na parketu govorilo le špansko. Zasenčili so Argentino in stopili na najvišjo stopničko. Povzdignili so slavo košarkarske Evrope in se veselili enega večjih dosežkov v bogati zgodovini športne velesile, kar Španija, ki je zelo tekmovalna prav v ekipnih športih, nedvomno je.

Slovenci že dalj časa razvajajo Madrid Madrid je v nedeljo občudoval tako Primoža Rogliča, Alejandra Valverdeja in Tadeja Pogačarja kot tudi dosežek španskih košarkarjev v Pekingu. Foto: Unipublic/Photogomez Sport Španija je dežela, o kateri smo v zadnjih letih slišali toliko lepega zlasti na račun številnih slovenskih ambasadorjev. Najbolj o tistih, povezanih z njeno prestolnico, Madridom. Že dolgo jo navdušuje fenomen nogometnega čuvaja mreže Jana Oblaka, prej je norela za košarkarskim draguljem Luko Dončićem, ki ga še vedno deloma dojema kot svojega, v nedeljo pa je zaploskala kolesarskima matadorjema Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju. Športni asi iz Slovenije razvajajo Madrid. Razvajajo deželo, ki je v teh dneh zelo ponosna na uspeh svojih košarkarjev, saj jim je uspel izjemen podvig. Čeprav jim je še prejšnji mesec na Kitajskem le redkokdo pripisoval resnejše možnosti, večina oči je bila uprta v tabora ZDA in Srbije, so šli do konca in polizali torto na večtedenskem festivalu vrhunske košarke, ki je na žalost minila brez slovenske udeležbe.

Američani brez najboljših padli na izpitu

Američani so končali svetovno prvenstvo na za njih zelo skromnem sedmem mestu. Foto: Reuters Španci niso prvič svetovni prvaki v košarki. Vajeni so odmevnih dosežkov, ki pa jih, zanimivo, najraje dosegajo v Aziji. Najboljši na tej zemeljski obli so bili že leta 2006, takrat sta jim na poti do nepozabnega naslova na Japonskem pomagala tudi zdajšnja svetovna prvaka Rudy Fernandez in Marc Gasol, aktualni kapetan in gonilna sila pod obročema. Takrat se je že začelo obdobje, ko se je moč španske reprezentance krepila ob jedru, ki sta ga tvorila brata Gasol (Pau in Marc), ter nepozabnih zvezdnikih Barcelone in Reala.

Uspehi niso izostali. Španija je bila trikrat evropska prvakinja (2009, 2011 in 2015), dvakrat srebrna na olimpijskih igrah (2008 in 2012), če govorimo ravno o eri bratov Gasol in druščine, drugače pa je bila druga na olimpijskem turnirju še enkrat. Tudi leta 1984 v Los Angelesu, ko je zaostala le za Američani, za katere je takrat igral Michael Jordan, bodoči as košarke, za mnoge kar najboljši vseh časov.

Španci so v finalu svetovnega prvenstva nadigrali Argentino in jo odpravili kar za 20 točk. Foto: Reuters

Na Kitajskem najbolj zvenečih ameriških imen, ki polnijo dvorane v ligi NBA in so vzorniki milijonom otrok po vsem svetu, ni bilo. Najboljši so se tako ali drugače zahvalili povabilu. Gregg Popovich in Steve Kerr, znani trenerski imeni iz najmočnejše lige na svetu, sta morala na svetovnem prvenstvu voditi druščino, ki bi ji težko rekli selekcija B ali C, ampak prej selekcija D. Manjkalo je preveč imen, ki bi naredila razliko na igrišču. Temu primerno je trpel tudi rezultat, Američani pa so po porazih proti Franciji in Srbiji na koncu osvojili skromno sedmo mesto, kar je njihov najslabši rezultat v zgodovini tekmovanja. In novo opozorilo, česa so na največjih tekmovanjih zmožne druge reprezentance, zlasti tiste, ki so bolj uigrane in povezane.

Tudi Španci na Kitajskem brez nekaterih asov

Španski selektor Sergio Scariolo se je na Kitajsko odpravil brez nekaterih zvezdnikov. Foto: Reuters Čeprav tudi Španci niso mogli računati na kar nekaj vidnih posameznikov, manjkala so štiri velika imena (pravzaprav le tri, ker sta Nikola Mirotić in Serge Ibaka naturalizirana Španca, tako da bi lahko zaigral le eden od njiju), so šli do konca. Španija je hotela na Kitajskem nastopiti z najmočnejšo zasedbo, a se ji želja ni uresničila. Ostala je brez Pauja Gasola, ki na Kitajsko ni odpotoval zaradi poškodbe, saj okreva po operaciji stopala. Aktualni prvak lige NBA Serge Ibaka (Toronto) se ni odzval vabilu zaradi osebnih razlogov, Nikola Mirotić je napovedal odsotnost zaradi želje po počitku po stresni sezoni v ligi NBA, kjer je imel veliko težav z zdravjem, zdaj pa bo tri leta igral za Barcelono, manjkal je tudi Sergio Rodriguez, ki je prav tako za razlog odpovedi navedel počitek.

Oslabljeni Španci so vseeno ujeli pozitivno energijo. Zmaga nad Srbijo v drugem delu skupinskega dela jim je utrdila samozavest in odprla oči, po tem srečanju so postali lačni zmag in se javno podali v lov za zlato medaljo, nato pa so ovire zaradi izjemnih predstav padale druga za drugo. V finalu je bila Argentina, ki jo bodo Srbi sanjali še dolgo časa, saj jim je v četrtfinalu pošteno stopila na žulj in uničila visokoleteče načrte o osvojitvi sveta, povsem nemočna. Še pred tem je ugnala Francijo, še eno evropsko košarkarsko velesilo, na tem prvenstvu usodno za ZDA, nato pa proti Španiji ni imela na voljo protiorožij, s katerimi bi se vsaj približala, če že ni mogla biti enakovredna svetovnim prvakom.

Leta 2017 nemočni proti Sloveniji, zdaj najboljši na svetu

Slovenija je v polfinalu EuroBasketa 2017 nadigrala močno Španijo z 92:72. Foto: Reuters V reprezentanci Španije kar mrgoli Dončićevih znancev. Mladi Ljubljančan, ki se pripravlja na novo sezono lige NBA z Dallasom, jim je od srca čestital za naslov. Zlasti Sergiu Llullu in Rudyju Fernandezu, znancema iz madridskega Reala, pa bratoma Hernangomez, s katerima se je tako rad družil v Španiji, zdaj pa se srečuje na tekmah lige NBA.

Prijatelje ima tudi med Argentinci, v finalu so zaigrali kar trije košarkarji Reala iz te južnoameriške države, najbolj pa je navezan na Facunda Campazza. Tudi njim je čestital za veliki uspeh, da so podobno kot Španci presenetili javnost, premešali karte in jo zagodli številnim favoritom.

Dve leti pred tem se je zdelo, da španska reprezentančna košarka doživlja rahel padec. Da prihaja menjava generacij, da so se nekateri izpeli in da bo vse težje biti pri vrhu. Pred dvema letoma so na EuroBasketu naleteli na pretrd oreh v polfinalu. Nikakor jim ga ni uspelo streti. Saj se še spomnite, kako so igrali proti razigrani Sloveniji, ki je v Turčiji rušila vse pred seboj in spravila v ekstazo dva milijona rojakov? Ko sta Goran Dragić in Luka Dončić ponesla soigralce do pravljičnih predstav, s katerimi so osvojili Evropo? Zvezdniških Špancev, tudi obeh bratov Gasol, se niso ustrašili.

Nastopilo je tudi pet takšnih, ki so v nedeljo pomagali Španiji do aktualnega svetovnega naslova. To so Ricky Rubio, Marc Gasol, Pierre Oriola, Juan in Willy Hernangomez. Kar trije so iz zdajšnje najmočnejše peterke, a Sloveniji v Istanbulu niso mogli do živega. Takrat so bili del španske ekipe še Pau Gasol, Sergio Rodriguez, Joan Sastre, Guillem Vives, Fernando San Emeterio, Alex Abrines in Juan Carlos Navarro, eden največjih španskih košarkarjev vseh časov, ki se je leta 2018 dokončno poslovil od parketov. Ni pomagalo, slovenski orkan jih je pometel in prisilil, da so se morali na zadnjem EuroBasketu zadovoljili le s tolažilno nagrado, bronom.

Ricky Rubio je bil izbran za najboljšega košarkarja turnirja. Foto: Reuters

Na Kitajskem dve leti pozneje je Španija dokazala, da so bili pomisleki o njenem začasnem prenehanju druženja s svetovno smetano neupravičeni. Na svetovnem prvenstvu je bila v danih razmerah najboljša. Organizator igre Ricky Rubio, ki se dokazuje pri Phoenixu, je z 28 leti ponudil najboljši turnir, odkar nastopa za reprezentanco. Njegov selektor Sergio Scariolo je našel pravo pot. Šel je do konca ter zaigral na struno močne in disciplinirane obrambe, s katero so imeli težave prav vsi. Čeprav je imela na voljo le enega Gasola, mlajšega brata Marca, ki pri 34 letih osvaja vse, kar lahko, je 58-letnemu Italijanu uspel veliki met.

Edini na svetu poleg Lamarja Odoma Lamar Odom se pogosto znajde tudi na naslovnicah rumenega tiska. Foto: Getty Images Mlajši izmed bratov Gasol je letos osvojil ligo NBA s Torontom, pri katerem v strokovnem štabu sodeluje tudi njegov selektor Sergio Scariolo, zdaj pa stopil še na svetovni vrh z reprezentanco. Za njim je imenitno leto 2019. Vpisal se je v zgodovino, tako poseben dvojček lovorik je istega leta proslavljal le še nekdanji ameriški košarkarski as Lamar Odom, znan tudi zunaj športnih krogov, najbolj zaradi zakona s Khloe Kardashian ter težav z odvisnostjo od drog. Ta je bil leta 2010 prvak z Los Angeles Lakers in reprezentanco ZDA.

V kvalifikacijah delili usodo s Slovenci

Španci na Kitajskem niso izgubili niti enkrat. Foto: Reuters Španija je pot do svetovnega naslova začela graditi novembra 2017. Takoj po evropskem prvenstvu, kjer je po "zaslugi Slovenije" osvojila bron in čestitala prvakinji Sloveniji, nato pa se z njo srečala še v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Podobno kot Slovenija je morala nastopiti brez glavnih zvezdnikov, saj je spor med Fibo in vodstvom največjih klubskih tekmovanj osiromašil kakovost zasedb v kvalifikacijah. Nesoglasja so naredila grozno škodo zlasti Sloveniji, ki se ni uvrstila na kitajski spektakel, Španija pa je brez najboljših le zdržala. Imela je preprosto dovolj široko bazo kandidatov, da ni padla v povprečje, ampak ostala pri vrhu.

Scariolo ni pozabil na njih. Skupno je v kvalifikacijah igralo 29 igralcev. Nekatere je nagradil z nastopom na glavnem turnirju, za druge je zmanjkalo prostora, a je že sporočil, da bo poskrbel, da bodo prav vsi, ki so sodelovali v kvalifikacijah, prejeli nagrado.

Čustvene besede prvega španskega junaka

Objem Rickyja Rubia in Marca Gasola Foto: Reuters Za najkoristnejšega igralca turnirja je bil izbran Ricky Rubio, ki se je po veliki zmagi nad Argentino spomnil na največjega navijača, žal že pokojno mamo. "Pred tremi leti sem izgubil mamo. Podpirala me je, zaradi nje sem se vsak dan trudil, da bi postal boljši. Na svetu ni osebe, ki bi me imela tako rada kot ona. Čeprav je že dolgo ni več z nami, še vedno čutim njeno prisotnost. Še vedno me vodi," je dejal španski virtuoz.

Med turnirjem na Kitajskem je postal svetovni rekorder v številu asistenc na turnirjih za svetovno prvenstvo. Prehitel je legendarnega Argentinca Pabla Prigionija in jo tudi tako zagodel "gavčem". Rubio je blestel na Kitajskem. Dvorano v Pekingu obožuje. Pred 11 leti je zaigral v olimpijskem finalu. Imel je le 17 let, še danes je najmlajši udeleženec olimpijskega finala vseh časov. "Postali smo družina. Spomin na to je vrednejši od tega, kar smo osvojili," je presrečni Rubio opozoril na veliko srce, ki je združilo Špance in jih popeljalo na vrh.

"To lovoriko posvečam svoji družini in vsem, ki so verjeli vame. Užival sem, ko sem bil kapetan takšne ekipe," je dodal Rudy Fernandez, ki s Španijo ni izkusil niti enega poraza. Španija je ostala nepremagana na celotnem turnirju. Najprej je bila boljša od Tunizije (+39), Portorika (+10) in Irana (+8), nato Italije (+7) in Srbije (+12), ta zmaga je košarkarjem dala vedeti, da so zmožni največjih dosežkov, v izločilnem delu pa so bili boljši od Poljske (+12), Avstralije (+7 po dveh podaljških) in v finalu Argentine (+20!), kar je bila njihova druga najvišja zmaga na prvenstvu. Peking se je ponovno izkazal za srečno mesto za špansko košarko. V isti dvorani so pred 11 leti zaigrali v finalu olimpijskih iger, namučili zvezdnike lige NBA iz ZDA, zdaj pa so svetovni prvaki.

"Dream team" je že preteklost

Kobe Bryant je čestital Marcu Gasolu. Foto: Reuters Novo svetovno prvenstvo v košarki bo leta 2023, prvič v zgodovini ga bodo gostile tri države. To so azijske "sosede" Japonska, Filipini in Indonezija. Pred tem bo velik cilj najboljših košarkarjev na svetu olimpijski turnir v Tokiu, tako da ne bo manjkalo ogromnih izzivov na azijski celini. Na bližajočih se olimpijskih igrah velja pričakovati drugačno pesem. ZDA bodo verjetno prišle v močnejši zasedbi. Tokrat so Američani razočarali in končali kot sedmi, najslabše v zgodovini.

"Obdobja sanjskega moštva (Dream Team) iz Barcelone (OI 1992) je že davno konec, zato bo zahtevno," je nepozabni ameriški as Kobe Bryant posvaril rojake, da bi lahko na težave naleteli tudi na olimpijskem turnirju v Tokiu (2020), če ne bodo zaigrali najboljši. Tudi sam je imel s Španci pogosto težave. Dobro se spominja, kako so ZDA v finalu olimpijskega turnirja 2008 v Pekingu potrebovale zelo dobro četrtino, da so se otresle Špancev. Ravno na tekmi, na kateri je še kot najstnik nabiral izkušnje tudi Rubio.