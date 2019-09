Najprej Američani s Poljsko, nato Srbi za 5. mesto s Češko

Prva sobotna tekma bo na sporedu ob 10. uri po slovenskem času, ko se bosta za sedmo in osmo mesto pomerili reprezentanci ZDA in Poljske. V tem obračuni so veliki favoriti Američani, ki so sicer eno največjih razočaranj tega prvenstva.

Za 5. oziroma 6. mesto pa bosta igrali reprezentanci Srbije in Češke. Tudi srbski košarkarji bodo prvenstvo zapustili sklonjenih glav, saj so pred prvenstvom napovedovali zmago, medtem ko so češki reprezentanti prijetno presenečenje tega prvenstva.

V nedeljo bosta na sporedu še dve tekmi. Za tretjo mesto bodo igrali Francozi in Avstralci, za naslov svetovnega prvaka pa se bosta v velikem finalu udarili Argentina in Španija.