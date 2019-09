Pričakovan razplet finala, Španci do drugega naslova svetovnih prvakov

Španska košarkarska reprezentanca je v finalu svetovnega prvenstva na Kitajskem s 95:75 premagala Argentince in drugič postala svetovna prvakinja. Bronasto medaljo so osvojili Francozi, ki so v tekmi za bron premagali Avstralce.

Za Španijo je to druga zlata medalja na svetovnih prvenstvih po Tokiu 2006 in trinajsta na velikih tekmovanjih v tem tisočletju. Španski košarkarji so od evropskega prvenstva 2001 v Turčiji osvojili osem medalj na eurobasketih (3 zlate, 2 srebrni, 3 bronaste), tri na olimpijskih igrah (2 srebrni, 1 bronasta) ter dve zlati na svetovnih prvenstvih.

Argentina je tretjič v zgodovini igrala v finalu svetovnega prvenstva. Na prvem leta 1950 v domačem Buenos Airesu je premagala ZDA, leta 2002 v Indianapolisu pa je morala priznati premoč reprezentanci Srbije in Črne gore.

ZDA in Srbija močno razočarali

Največji razočaranji turnirja so ZDA in Srbija, ki sta merili na naslov, a obe obstali že v četrtfinalu in se morali zadovoljiti z bojem za razvrstitve med 5. in 8. mestom. Na koncu so bili Srbi, ki jih je po koncu prvenstva zapustil selektor Aleksandar Đoršević, peti, Američani, ki so na Kitajsko pripotovali brez številnih glavnih NBA zvezdnikov, pa šele sedmi.