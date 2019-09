Dončić pozdravil Špance, ki se bodo za zlato udarili z Argentino

Za naslov svetovnega košarkarskega prvaka se bodo v nedeljo v Pekingu pomerili košarkarji Španije in Argentine. Prvi so po dveh podaljških v polfinalu ugnali Avstralijo (95:88), medtem ko pa so zimzeleni Luis Scola in soigralci nadigrali Francoze (80:66).

Medtem ko bodo poslavljajoči se svetovni prvaki Američani na Kitajskem igrali le v tekmi za sedmo mesto, za mnoge prvi favoriti Srbi pa za peto, pa sta se v finale uvrstili prvaki iz leta 1950 in 2006 – Argentinci in Španci. Težje delo so imeli slednji.

Avstralci so vodili v večjem delu tekme. Španci so jih ujeli šele v zadnji minuti in izsilili podaljšek. Prvi še ni dal zmagovalca. V drugem pa so izbranci Sergia Scariola prestavili v višjo prestavo in se zavihteli v veliki finale. Junaki španske zmage so bili Marc Gasol (33 točk, 6 skokov), Ricky Rubio (19 točk, 12 asistenc) in Sergio Llull (17 točk, 6 asistenc), medtem ko pa se je Patty Mills s 34 točkami počutil kot Sizif.

Tekmo je na daljavo aktivno spremljal tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki prek Twitterja ni skrival navdušenja nad španskim preobratom. Opozoril je, da ni nihče računal s Španci. "A Uspelo jim je. Nisem Španec, a sem ponosen, da sem igral z mnogimi reprezentanti. Imajo značaj. Čestitke, " je ob koncu "čivknil" Dončić. Njegova objava je že zabeležila 40 tisoč všečkov, ko so njegovi favoriti dobili tekmece.

os digo algo!!! nadie contaba con españa!! y lo han conseguido!! no soy español pero han hecho lo que muy pocos creían!!! es increíble y me siento muy orgulloso de jugar con algunos de ellos !! han enseñado el carácter!!! enhorabuena! — Luka Doncic (@luka7doncic) September 13, 2019

Zmagoviti pohod pa so tudi v polfinalu nadaljevali Argentinci, pri katerih navdušuje 39-letni Luis Scola (tokrat je dosegel 28 tičk in ujel 13 odbitih žog). Francija je vodila le dvakrat, a nikoli več kot z dvema točkama naskoka. Po drugi strani pa so južnoameriški predstavniki skrbno učinkovito nadzirali potek tekme in v tretji četrtini vodili tudi že s 15 točkami naskoka. Tudi francoski poskusi v zadnji četrtini niso padli na plodna tla. Še več, navdahnjena Argentina je postala še bolj igriva, tako da so "petelini" hitro sklonili glave.

Foto: Reuters

Zanimivo, med polfinalisti so bili sicer v zgodovini najbolj uspešni Argentinci, sicer prvi svetovni prvaki iz leta 1950 in srebrni na SP 2002. Španci so drugič med najboljšo četverico, leta 2006 pa so postali svetovni prvaki. Eno kolajno ima tudi Francija, in sicer bronasto z zadnjega prvenstva. Avstralci pa so novinci v polfinalih SP.

Finale in tekma za tretje mesto bosta na sporedu v nedeljo. Dan pred tem pa se bodo Srbi in Čehi udarili za peto, ZDA in Poljska pa za sedmo mesto.

